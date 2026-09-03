لزوم توجه به معیشت و مطالبات فرهنگیان و دانشگاهیان در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرسول شیخی‌زاده شامگاه پنجشنبه در نشست رؤسای دانشگاه‌های استان کردستان که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دانشگاهی به منظور بررسی، مهم‌ترین مسائل آموزش عالی، وضعیت نیروی انسانی و مطالبات دانشگاهیان و فرهنگیان برگزار شد، با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: کیفیت آموزش تا حد زیادی به توان و انگیزه استادان، کارکنان دانشگاه‌ها و فرهنگیان وابسته است و توجه به وضعیت این نیروها باید در سیاست‌گذاری‌های آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: ایجاد انگیزه در میان نیروهای آموزشی و رسیدگی به مطالبات آنان، زمینه ارائه خدمات آموزشی مطلوب‌تر را فراهم می‌کند و این موضوع باید در تصمیم‌گیری‌های مسئولان مورد توجه باشد.

نماینده مردم دهگلان و قروه در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت تعامل بیشتر مدیران اجرایی استان با نمایندگان مجلس تأکید کرد و گفت: مدیران باید مسائل و نیازهای مجموعه‌های تحت مدیریت خود را به شکل دقیق و کارشناسی به نمایندگان منتقل کنند تا امکان پیگیری موضوعات در سطح ملی و استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌ای فراهم شود.

شیخی‌زاده با اعلام آمادگی نمایندگان برای همراهی با دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: مسائل و پیشنهادهای کارشناسی دستگاه‌ها می‌تواند از طریق نمایندگان در سطح ملی پیگیری شود و برای رفع مشکلات موجود باید از ظرفیت‌های قانونی و اعتباری استفاده کرد.

مطالبات فرهنگیان و دانشگاهیان در اولویت قرار گیرد

محسن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر ضرورت شکل‌گیری تعامل منسجم‌تر میان مدیران استان و نمایندگان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: نمایندگان مجلس ظرفیت مناسبی برای انتقال مسائل و مطالبات استان به سطح ملی دارند و لازم است از این ظرفیت برای پیگیری مشکلات دستگاه‌های مختلف استفاده شود.

بیگلری با اشاره به وضعیت معیشتی کارکنان و فرهنگیان افزود: توجه به وضعیت اقتصادی و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی باید در زمره اولویت‌های مسئولان قرار گیرد.

وی همچنین موضوع تأمین مسکن فرهنگیان را از مطالبات مهم استان دانست و گفت: مسئله مسکن فرهنگیان سال‌هاست مطرح است و باید با جدیت بیشتری برای حل آن اقدام شود.

دانشگاه کردستان باید در هوش مصنوعی پیشتاز باشد

امید کریمیان، نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی نیز دانشگاه را یکی از ارکان اصلی پیشرفت و پاسخگویی به نیازهای آینده جامعه دانست و اظهار کرد: دانشگاه کردستان در عرصه ملی و بین‌المللی جایگاه مناسبی به دست آورده و انتظار می‌رود سایر دانشگاه‌های استان نیز مسیر ارتقای علمی را با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: دانشگاه‌ها نباید تنها به مسائل جاری و روزمره محدود شوند، بلکه باید در حوزه‌هایی همچون ارتقای کیفیت آموزشی، تقویت سرمایه انسانی، هوش مصنوعی و تحول دیجیتال پیشگام باشند.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، توسعه زیرساخت‌های رفاهی و خوابگاهی و تقویت ارتباط میان دانشگاه و جامعه را از دیگر ضرورت‌های آموزش عالی عنوان کرد و گفت: دانشگاه باید بتواند میان ظرفیت‌های علمی خود و نیازهای واقعی جامعه ارتباط مؤثرتری ایجاد کند.

کریمیان در پایان بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی و مطالبات استادان، کارکنان دانشگاه‌ها و فرهنگیان تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی‌تر این مسائل شد.