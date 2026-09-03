  1. استانها
  2. کردستان
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۴

لزوم توجه به معیشت و مطالبات فرهنگیان و دانشگاهیان در کردستان

لزوم توجه به معیشت و مطالبات فرهنگیان و دانشگاهیان در کردستان

سنندج- نماینده مردم دهگلان و قروه در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به معیشت و مطالبات فرهنگیان و دانشگاهیان استان کردستان برای افزایش انگیزه آنان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرسول شیخی‌زاده شامگاه پنجشنبه در نشست رؤسای دانشگاه‌های استان کردستان که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دانشگاهی به منظور بررسی، مهم‌ترین مسائل آموزش عالی، وضعیت نیروی انسانی و مطالبات دانشگاهیان و فرهنگیان برگزار شد، با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: کیفیت آموزش تا حد زیادی به توان و انگیزه استادان، کارکنان دانشگاه‌ها و فرهنگیان وابسته است و توجه به وضعیت این نیروها باید در سیاست‌گذاری‌های آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: ایجاد انگیزه در میان نیروهای آموزشی و رسیدگی به مطالبات آنان، زمینه ارائه خدمات آموزشی مطلوب‌تر را فراهم می‌کند و این موضوع باید در تصمیم‌گیری‌های مسئولان مورد توجه باشد.

نماینده مردم دهگلان و قروه در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت تعامل بیشتر مدیران اجرایی استان با نمایندگان مجلس تأکید کرد و گفت: مدیران باید مسائل و نیازهای مجموعه‌های تحت مدیریت خود را به شکل دقیق و کارشناسی به نمایندگان منتقل کنند تا امکان پیگیری موضوعات در سطح ملی و استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌ای فراهم شود.

شیخی‌زاده با اعلام آمادگی نمایندگان برای همراهی با دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: مسائل و پیشنهادهای کارشناسی دستگاه‌ها می‌تواند از طریق نمایندگان در سطح ملی پیگیری شود و برای رفع مشکلات موجود باید از ظرفیت‌های قانونی و اعتباری استفاده کرد.

مطالبات فرهنگیان و دانشگاهیان در اولویت قرار گیرد

محسن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر ضرورت شکل‌گیری تعامل منسجم‌تر میان مدیران استان و نمایندگان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: نمایندگان مجلس ظرفیت مناسبی برای انتقال مسائل و مطالبات استان به سطح ملی دارند و لازم است از این ظرفیت برای پیگیری مشکلات دستگاه‌های مختلف استفاده شود.

بیگلری با اشاره به وضعیت معیشتی کارکنان و فرهنگیان افزود: توجه به وضعیت اقتصادی و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی باید در زمره اولویت‌های مسئولان قرار گیرد.

وی همچنین موضوع تأمین مسکن فرهنگیان را از مطالبات مهم استان دانست و گفت: مسئله مسکن فرهنگیان سال‌هاست مطرح است و باید با جدیت بیشتری برای حل آن اقدام شود.

دانشگاه کردستان باید در هوش مصنوعی پیشتاز باشد

امید کریمیان، نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی نیز دانشگاه را یکی از ارکان اصلی پیشرفت و پاسخگویی به نیازهای آینده جامعه دانست و اظهار کرد: دانشگاه کردستان در عرصه ملی و بین‌المللی جایگاه مناسبی به دست آورده و انتظار می‌رود سایر دانشگاه‌های استان نیز مسیر ارتقای علمی را با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: دانشگاه‌ها نباید تنها به مسائل جاری و روزمره محدود شوند، بلکه باید در حوزه‌هایی همچون ارتقای کیفیت آموزشی، تقویت سرمایه انسانی، هوش مصنوعی و تحول دیجیتال پیشگام باشند.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، توسعه زیرساخت‌های رفاهی و خوابگاهی و تقویت ارتباط میان دانشگاه و جامعه را از دیگر ضرورت‌های آموزش عالی عنوان کرد و گفت: دانشگاه باید بتواند میان ظرفیت‌های علمی خود و نیازهای واقعی جامعه ارتباط مؤثرتری ایجاد کند.

کریمیان در پایان بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی و مطالبات استادان، کارکنان دانشگاه‌ها و فرهنگیان تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی‌تر این مسائل شد.

کد مطلب 6936697

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها