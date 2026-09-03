وزیر آموزش و پرورش: دانشگاه فرهنگیان قلب نظام تعلیم و تربیت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی بعدازظهر پنجشنبه در آیین کلنگ‌زنی دانشگاه جامع تمام‌هوشمند فرهنگیان قم با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم است، اظهار کرد: توجه ویژه دولت به این حوزه، زمینه را برای پیگیری و حل بخش قابل توجهی از مسائل و نیازهای آموزش و پرورش فراهم کرده است.

وی با اشاره به جایگاه تعیین‌کننده تعلیم و تربیت در ساخت آینده کشور افزود: اگر به دنبال ساختن ایرانی قدرتمند، توسعه‌یافته و برخوردار از ظرفیت‌های پایدار هستیم، راهی جز سرمایه‌گذاری و توجه عمیق به نظام آموزش و پرورش نداریم.



وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: انسان‌سازی و کشورسازی از بستر تعلیم و تربیت آغاز می‌شود و تجربه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که حرکت به سمت پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با کیفیت نظام آموزشی و تربیتی دارد.



کاظمی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مسائل امروز جامعه ریشه در کم‌توجهی به نهادهای اثرگذار تربیتی دارد، تصریح کرد: آموزش و پرورش و خانواده دو کانون مهم در شکل‌گیری شخصیت نسل آینده هستند و هر میزان که از این دو مجموعه مراقبت و حمایت شود، آثار آن در کاهش و حل بسیاری از مسائل اجتماعی نمایان خواهد شد.



دبستان را دریابید، دانشگاه دیر است



وی با تأکید بر ضرورت تمرکز جدی بر سال‌های نخست آموزش دانش‌آموزان گفت: دوره پیش‌دبستانی و سال‌های ابتدایی تحصیل، از مهم‌ترین مقاطع شکل‌گیری شخصیت و هویت کودکان محسوب می‌شود و باید کیفیت آموزش و تربیت در این سال‌ها با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.



وزیر آموزش و پرورش افزود: تأکید بر اهمیت این دوره تنها یک نگاه اجرایی نیست، بلکه ریشه در مبانی عمیق تربیتی دارد و امام خمینی(ره) نیز با بیان اینکه دبستان را دریابید، دانشگاه دیر است، اهمیت سرمایه‌گذاری در سال‌های نخست تعلیم و تربیت را مورد تأکید قرار داده‌اند.



کاظمی با اشاره به آثار گسترده عملکرد صحیح نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: زمانی که آموزش و پرورش بتواند رسالت خود را به‌درستی انجام دهد، زمینه شکل‌گیری هویت، علم، قدرت، ثروت، نظم، امنیت و توسعه در جامعه فراهم خواهد شد.



وی ادامه داد: بسیاری از دستاوردهایی که یک جامعه در مسیر پیشرفت به آنها دست پیدا می‌کند، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از کیفیت نظام تعلیم و تربیت تأثیر می‌پذیرد و به همین دلیل نمی‌توان نقش آموزش و پرورش را در آینده کشور نادیده گرفت.



دانشگاه فرهنگیان قلب نظام تعلیم و تربیت است



وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه دانشگاه فرهنگیان در ساختار آموزشی کشور گفت: رهبر شهید، دانشگاه فرهنگیان را مرکز ثقل نظام تعلیم و تربیت می‌دانستند و من نیز معتقدم این دانشگاه در حقیقت قلب نظام تعلیم و تربیت کشور است.



کاظمی افزود: سلامت و پویایی این قلب، تأثیر مستقیمی بر وضعیت آموزش و پرورش دارد و هر اندازه دانشگاه فرهنگیان بتواند در مسیر تربیت معلمان توانمند و اثرگذار موفق عمل کند، آینده نظام تعلیم و تربیت نیز روشن‌تر خواهد بود.



وی تصریح کرد: اگر در این بخش کاستی و ضعفی وجود داشته باشد، آثار آن به کل مجموعه آموزش و پرورش منتقل خواهد شد و به همین دلیل تقویت دانشگاه فرهنگیان باید به‌عنوان یک ضرورت راهبردی مورد توجه قرار گیرد.



وزیر آموزش و پرورش با اشاره به منظومه فکری رهبر شهید در حوزه تعلیم و تربیت اظهار کرد: نگاه ایشان به موضوع آموزش و پرورش، نگاهی عمیق، جامع و قابل تأمل بود و اهمیت این حوزه در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز همواره مورد تأکید قرار گرفته است.



کاظمی افزود: مجموعه این نگاه‌ها نشان می‌دهد که فرهنگ و تعلیم و تربیت، موضوعاتی حاشیه‌ای نیستند و باید در متن برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور قرار داشته باشند.



خیرین تنها ساختمان نمی‌سازند



وی در ادامه با قدردانی از جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور گفت: خیرین در سال‌های اخیر همراهی ارزشمندی با آموزش و پرورش داشته‌اند و نقش آنان در توسعه فضاهای آموزشی و تقویت زیرساخت‌های تعلیم و تربیت، اقدامی ماندگار و شایسته تقدیر است.



وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه مدرسه‌سازی نباید صرفاً از زاویه احداث یک بنا مورد توجه قرار گیرد، افزود: خیرین با ساخت مدارس، تنها یک ساختمان به جامعه اضافه نمی‌کنند، بلکه در حقیقت در ساخت فرهنگ و آینده کشور سهیم می‌شوند.



کاظمی ادامه داد: نگاه خیرین به مدرسه‌سازی، یک نگاه راهبردی به مقوله توسعه است و باید این اقدام را به‌عنوان بخشی از ریل‌گذاری برای آینده کشور مورد توجه قرار داد.



وی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در مدرسه و آموزش، سرمایه‌گذاری برای آینده است و ارزش اقدامات خیرین زمانی بیشتر نمایان می‌شود که آثار بلندمدت آن در تربیت نسل‌های آینده و پیشرفت جامعه مورد توجه قرار گیرد.



وزیر آموزش و پرورش همچنین از همراهی و پیگیری مسئولان استان قم در حوزه مسائل آموزشی قدردانی کرد و گفت: پیگیری پروژه‌های مختلف آموزش و پرورش در قم از موضوع مدارس گرفته تا اردوگاه‌ها، با جدیت دنبال می‌شود و این همراهی برای مجموعه وزارت آموزش و پرورش ارزشمند است.



قم باید الگویی در سطح کشور باشد



کاظمی با اشاره به پیشینه تاریخی، علمی و فرهنگی قم اظهار کرد: این شهر مهد علم، تمدن و فرهنگ اصیل ایرانی ـ اسلامی است و ظرفیت‌های برجسته‌ای دارد که می‌تواند آن را به الگویی اثرگذار در سطح کشور تبدیل کند.



وی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به شهر قم افزود: حضور پربرکت آن بانوی بزرگوار در این سرزمین، زمینه‌ساز شکل‌گیری تمدنی غنی و جریان علمی و فرهنگی عمیقی در قم شد و این شهر امروز نیز باید متناسب با چنین جایگاه بزرگی حرکت کند.



وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: قم باید نشان دهد که شایستگی این جایگاه تاریخی و تمدنی را دارد و می‌تواند در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه علم، فرهنگ و تعلیم و تربیت به‌عنوان نمونه‌ای موفق در کشور مطرح باشد.



کاظمی با ابراز خرسندی از حضور در آیین آغاز عملیات اجرایی دانشگاه جامع تمام‌هوشمند فرهنگیان قم گفت: اجرای این پروژه می‌تواند ظرفیت ارزشمندی برای آینده نظام تعلیم و تربیت فراهم کند و امیدواریم دستاوردهای آن محدود به استان قم نباشد و آثار خود را در سطح کشور نشان دهد.



وی با قدردانی از مسئولان استان، دانشگاه فرهنگیان، نمایندگان، خیرین و دست‌اندرکاران اجرای این طرح افزود: خیرین قم تنها متعلق به این استان نیستند و اقدامات و نگاه بلند آنان، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه کشور به شمار می‌رود.



وزیر آموزش و پرورش در پایان با تبریک آغاز اجرای پروژه دانشگاه جامع تمام‌هوشمند فرهنگیان قم به مردم، مسئولان و خیرین استان اظهار کرد: امیدواریم این مجموعه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، به دستاوردهای ارزشمندی در مسیر تربیت معلم و تقویت آینده نظام تعلیم و تربیت کشور دست یابد.