علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اخبار منتشر شده درباره انتصاب مهدی قزلی به عنوان عضو هیئت امنای بنیاد شعر و ادبیات داستانی با حکم خود گفت: بعضی مواردی که ما برای آنها حکم می‌دهیم، بر اساس اطلاعاتی است که از سوی معاونان و یا مدیران وزارتخانه به ما داده می‌شود چون ممکن است من، خودم شخصاً اطلاعاتم در زمینه این اشخاص کامل نباشد.

وزیر ارشاد افزود: اما در خصوص شخصی که شما گفتید اگر من وزیر ارشاد هستم که هستم، هنوز هیچ حکمی برای او نزده‌ام.

روز گذشته همایون امیرزاده مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد از انتصاب مهدی قزلی به عنوان عضو هیئت امنای بنیاد شعر و ادبیات داستانی خبر داده بود.

از سوی دیگر، بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر حکم انتصاب مهدی قزلی به عنوان عضو نهم هیئت امنای بنیاد شعر وادبیات داستانی هم‌اکنون در دبیرخانه معاونت فرهنگی ارشاد آماده شده و بعد از تایید سید عباس صالحی برای امضا به دفتر وزیر ارشاد ارسال خواهد شد.

در حال حاضر سیدعباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد، محمدعلی زم، محمدهادی ایازی، سیدمجید حسینی مدیرعامل نشر شهر، ابراهیم حسن بیگی داستان نویس، اسماعیل امینی شاعر، مصطفی رحماندوست نویسنده و محمد حسنی مدیرعامل سابق این بنیاد به عنوان اعضای هیات امنای این بنیاد معرفی شده‌اند.

بنیاد ادبیات داستانی که در جلسه اخیر هیئت امنا به «بنیاد شعر و ادبیات داستانی» تغییر نام داد، از آذرماه 1392 تاکنون بدون مدیرعامل به فعالیت خود ادامه داده است؛ سه ماه بعد از استعفای محمد حسنی از این مسئولیت بود که هیئت امنا تشکیل جلسه داد و با این استعفا موافقت کرد.