به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه 18 خرداد معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست از شبکه سلامت سیما بازدید و از انیمیشن «درنای دیده‌بان» رونمایی کرد.

در ابتدای این نشست آبتین مهدی پور مدیر شبکه سلامت توضیحاتی درخصوص میزان مخاطبان این شبکه ارائه داد و گفت: از طریق ارتباط مخاطبان با روابط عمومی و تلفن های سامانه 162 معلوم است شبکه سلامت تا به حال توانسته مخاطبان خود را داشته باشد.

وی درباره گروه های برنامه سازی این شبکه اظهار کرد: گروه محیط زیست، بهداشت و درمان، تغذیه، اجتماعی، خانواده و گروه تازه تاسیس سلامت معنوی در شبکه سلامت فعال هستند. این شبکه در خاورمیانه و حتی در دنیا تنها شبکه ای است که به صورت اختصاصی و 24 ساعت برنامه های سلامت‌محور پخش می کند.

در ادامه شهرام توجهی مدیر کل محیط زیست شبکه سلامت با ارائه توضیحاتی درباره ساختار کلی شبکه و اهداف و خط مشی آن تاکید کرد: شعار ما شبکه سلامت شبکه نشاط و تندرستی است و انیمیشن «درنای دیده بان» نیز به همین شعار توجه دارد.

پس از این بخش های از این انیمیشن برای حضار به نمایش درآمد که درآن مباحثی چون چیدن گل و گیاه، کشتن پرندگان، ذبح حیوانات در منازل و پیاده روها و ... مطرح شده بود.

در ادامه ابتکار با بیان اینکه با آلودگی محیط زیست انواع و اقسام بیماری های جسمی و روانی ایجاد می شود، تصریح کرد: سازمان بهداشت جهانی درباره آلودگی کارهای مختلفی کرده و جدیدا به این نتیجه رسیده که آلودگی های شهری و صنعتی روی افراد تاثیر می گذارد.

وی ادامه داد: شبکه سلامت با برنامه سازی های گسترده و مشارکت با سازمان محیط زیست می تواند قدم های موثری در خصوص فرهنگ سازی محیط زیست انجام دهد و به ویژه برای کودکان فرهنگساز باشد. فاصله گرفتن از محیط زیست و دور شدن از عناصر زیبایی و طبیعت موجب افزایش استرس در مردم می شود و ما در تلاشیم از طریق ارتباط رسانه ها با مردم نشاط آوری و کاهش استرس را میسر کنیم.

ابتکار با اشاره به طرح پیراهن تیم ملی تاکید کرد: فیفا اخیرا اعلام کرده ایران پرچم‌دار این کار است و نخستین بار ایران بوده که طرح پلنگ مازندران را به عنوان نشانه روی لباس بازیکنان تیم ملی خود طراحی و در این خصوص فرهنگسازی کرده است.

وی همچنین در بخش هایی از سخنانش تصریح کرد: کمبود شبکه ای با ساختار شبکه سلامت در بین شبکه های سیما احساس می شد و با افتتاح آن این نوید به دوستداران محیط زیست داده می شود که فرهنگسازی خوبی بین مردم در خصوص مسائل محیط زیستی شکل خواهد گرفت و ما برای اولین بار شاهد رشد سلامت از این طریق خواهیم بود.

وی همچنین ترافیک و آلودگی را به دلیل رفتارهای فردی دانست و یادآور شد: من 18 ساله بودم که بحث جاده گذاری میان دریاچه ارومیه مطرح شد با وجود اینکه پدر من آن زمان هشدار داده بود که این اقدام مخاطرات بسیاری برای محیط زیست به همراه خواهد داشت اما با فشار نمایندگان که حتی تلاش می کردند وزیر را به سمت استیضاح ببرند این اقدام نادرست صورت گرفت و کامیون کامیون خاک وسط دریاچه ارومیه قرار دادند در حالی که پدر هشدار داده بود آن قسمت باعث چرخش آب میان بخش شمالی و جنوبی دریاچه می شود و حیات دریاچه در همین نقطه است اما با بی‌توجهی نسبت به این هشدار حالا اثرات این اقدام را می بینیم.

وی در پایان سخنان خود گفت: همواره فقر به محیط زیست آسیب می زند چراکه برای انسان فقیر محیط زیست اهمیتی ندارد بنابراین باید عوامل بسیاری دست به دست هم بدهند تا اقدامات محیط زیستی نیز به ثمر رسیده و شاهد محیط زیست پاک باشیم.

در ادامه مهدی پور مدیر شبکه سلامت نیز تاکید کرد: ظرفیت های خوبی در سازمان محیط زیست و رسانه ملی وجود دارد اما با دستور رئیس سازمان صدا و سیما و معاون سیما در کارگروه مرتبطی کار محیط زیستی خود را ادامه می دهیم. مجموعه «درنای دیده بان» نیز از همین امشب به مناسبت هفته محیط زیست از شبکه سلامت روی آنتن خواهد رفت و به مرور شاهد پخش آن از شبکه های دیگر نیز خواهیم بود.

در پایان این مراسم ابتکار از انیمیشن «درنای دیده بان» که فاز اول آن در 10 قسمت ساخته شده رونمایی کرد و مهدی پور نیز با اهدای یک تابلوی آیت الکرسی که به گفته او کار دست بود و با مس ساخته شده و جزو سوغات نیشابور به حساب می آید از حضور ابتکار در شبکه سلامت قدردانی کرد.