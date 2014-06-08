هنرمندان ردپای رفتار دوستانه با محیط‌ زیست را در آثارشان بگذارند

معصومه ابتکار رییس سازمان محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا به فکر راه اندازی شبکه اختصاصی محیط زیست هستید یا خیر؟ اظهار کرد: پیشنهادهایی درباره شبکه اختصاصی محیط زیست بوده، بحث‌هایی شده و سال‌های قبل هم بحث‌ها و طرح‌هایی مطرح شده‌است ولی ما فکر می‌کنیم اگر شبکه‌های مستند و سلامت یا شبکه‌های عمومی صدا و سیما به صورت دقیق به مباحث محیط زیست بپردازند، بسیاری از ابعاد فرهنگ‌سازی که مدنظر ما است اتفاق می‌افتد.

اصرار نداریم شبکه خاص محیط زیست داشته باشیم

وی افزود: ما چندان اصراری به این نداریم که یک شبکه خاص محیط زیست ایجاد شود بلکه اصرار داریم در شبکه‌های پرمخاطب مباحث محیط زیست مطرح شود تا مردم بیشتر با مسائل محیط زیست سرو کار پیدا کنند. بیشترین دغدغه ما مخاطب است و مایلیم برنامه‌هایمان را مخاطب بیشتری ببیند.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه در سازمان محیط زیست بر مطرح شدن مسائلی چون مباحث علمی، اطلاع رسانی، تجزیه و تحلیل مسائل محیط زیست، فرهنگسازی، آموزش رفتار دوستانه با محیط زیست و... در رسانه ملی تأکید دارند، یادآور شد: ما می‌خواهیم این مسائل در شبکه‌هایی با مخاطب بیشتر مطرح شود. مخاطب عام مدنظر ما است چرا که مسائل محیط زیست با همه سر و کار دارد و فقط تخصصی و مختص به طرفداران محیط زیست نیست.

حتی کودکان هم باید در جریان مسائل زیست محیطی باشند

ابتکار تأکید کرد: ارتباط با همه مردم در شبکه‌های سراسری مثل سلامت، مستند، شبکه‌های سراسری یا شبکه‌هایی که بحث‌های علمی مطرح می‌کنند مدنظر ما است. حتی شبکه‌ای مثل ورزش باید بحث‌های محیط زیستی مطرح کند تا همه و همه حتی کودکان در شبکه پویا با مسائل محیط زیست در ارتباط باشند.

وی با بیان اینکه اگر بشود ردپای محیط زیست را در همه شبکه‌ها داشت موثرتر از داشتن یک شبکه تخصصی است، تصریح کرد: این پیشنهاد بوده و ما روی آن فکر می‌کردیم و سازمان محیط زیست روی آن کار کرده اما مواردی که اشاره کردم از اهمیت بیشتری برخوردار است.

«پایتختی‌ها» با انگیزه خودشان سراغ مسائل محیط زیست رفتند

رییس سازمان محیط زیست در پاسخ به سوال دیگر مهر مبنی بر اینکه آیا با این رویکرد ممکن است این سازمان به فکر تولید آثار نمایشی مشارکتی که تاثیرگذاری بیشتری دارد، بیفتد تا آثاری مثل «پایتخت» با تاثیرات مثبت بیشتر از قبل ساخته شود، گفت: امیدوارم این اتفاق بیفتد و در حال انجام کارهایی در این خصوص هستیم. درباره «پایتخت» هم نکته جالب این بود که طرح مسائل محیط زیستی انگیزه خود هنرمندان بود و ما دلمان می‌خواهد خود افراد سراغ این موضوعات بروند.

ابتکار در پایان متذکر شد: ما دلمان می‌خواهد هرکس سریال می‌سازد متوجه این نکته باشد که ردپای خوبی از رفتار دوستانه با محیط زیست به جا بگذارد.