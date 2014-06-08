تائید حکم 3 بار اعدام پزشک قلابی در دیوان عالی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در این پرونده علی 54 ساله متاهل، دارای چند فقره سابقه کیفری بازداشت از تاریخ 4 آبان امسال متهم به مباشرت در سرقت مقرون به آزار با داروی بیهوشی به قصد تجاوز و قصد عنوان پزشک داروساز است .

12 اسفند سال گذشته نخستین جلسه محاکمه متهم برای رسیدگی به اتهام سرقت به صورت علنی و به ریاست قاضی اصغرزاده برگزار شد. در این جلسه شکات پرونده به طرح شکایت پرداختند و مدعی شدند متهم به بهانه پیدا کردن کار، آنها را فریب داده و برای انجام آزمایشات پزشکی قبل از استخدام به قربانیان کپسول حاوی داروی بیهوشی داده بود.

در این جلسه ، پس از طرح شکایت شکات که اغلب آنها به صورت خانوادگی در دام مرد شیطان صفت قرار گرفته بودند رئیس دادگاه از متهم خواست برای دفاع از خودش در جایگاه قرار بگیرد.

رئیس دادگاه: شما متهم به ارتکاب 14 فقره سرقت مقرون به آزار از طریق بیهوش کردن شکات با دارو به بهانه پیدا کردن کار و لزوم آزمایش قبل از کار و 8 مورد تجاوز به عنف پس از بیهوشی قربانیان هستید. در این باره چه دفاعی دارید؟

متهم: من شکایت برخی شکات را قبول دارم ولی اتهام تجاوز را قبول ندارم. پس از آزادی از زندان با مشکل مالی روبرو شده و به همین خاطر مجبور شدم از قربانیان سرقت کنم. البته شکایت برخی از قربانیان درست نیست و آنها قصد اخاذی دارند.

دومین جلسه رسیدگی 26 اسفند سال گذشته به اتهامات پزشک قلابی در وقت فوق العاده و به ریاست قاضی اصغرزاده در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

در این جلسه که به صورت غیر علنی تشکیل شد، 4نفر از شکات که از سوی متهم مورد تجاوز قرار گرفته بودند حضور داشته و به طرح شکایت پرداختند.در ادامه متهم به نام علی در جایگاه قرار گرفت و با رد اظهارات شکات گفت: من اتهام سرقت را قبول دارم اما مرتکب تجاوز به عنف نشده‌ام.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش رئیس دادگاه و 4قاضی مستشار وارد شور شدند و با بررسی دفاعیات متهم و وکیل مدافعش اظهارات شکات و محتویات پرونده علی را درخصوص اتهام سرقت به 10سال زندان، تحمل 74ضربه شلاق و رد مال و درخصوص اتهام غصب عنوان پزشک به دو سال زندان و درخصوص اتهام تجاوز به عنف با اثبات تعدادی از شکات به سه بار اعدام محکوم کردند.

با اعتراض پزشک قلابی پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات شعبه 11 دیوان عالی کشور حکم را تائید کردند.