به گزارش خبرنگار مهر، سید پیروز موسوی ظهر یکشنبه در بازدید از روند ساخت پروژه مخازن چهار میلیون بشکه‌ای ذخیره سازی نفت خام پایانه‌های نفتی ایران اظهار داشت: توسعه ظرفیت‌های صادرات نفت ایران در دستور کار است و تلاش داریم تا پایانه‌های نفتی توسعه یابد.

وی به اهمیت اجرای طرح‌های ساخت مخازن ذخیره نفت خام در جزیره خارگ اشاره کرد و بیان داشت: چهار مخزن یک میلیون بشکه‌ای نفت خام در جزیره خارک را در دستور کار داریم که ظرفیت‌های ذخیره نفت را به خوبی بالا می‌برد.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران ادامه داد: ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در جزیره خارگ در حال حاضر 24 میلیون بشکه است که با اجرای این چهار مخزن یک‌میلیون بشکه‌ای، ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در این جزیره به 28 میلیون بشکه خواهد رسید.

پیشرفت 97 درصدی ساخت مخازن ذخیره نفت

وی با تاکید بر لزوم تلاش برای تسریع در انجام آخرین مراحل ساخت و آماده‌سازی برای بهره برداری این پروژه مهم و راهبردی صنعت نفت اضافه کرد: این پروژه در حال حاضر حدود 97 درصد پیشرفت فیزکی دارد و در اینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.

موسوی افزود: ساخت مخازن ذخیره نفت خام در جزیره خارگ فرآیند صادرات نفت خام کشور را تسهیل می‌کند و نقشی مهم و حیاتی در افزایش قدرت چانه‌زنی کشور در سطح بین‌المللی در زمینه دیپلماسی انرژی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: هر چند مشکلاتی با وجود تحریم‌ها برای ساخت این مخازن داشتیم ولی با تلاش متخصصان داخلی و نیروهای توانمند کشورمان موفق شدیم این پروژه را با سرعت بالایی به جلو ببریم.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران گفت: از جمله مشکلاتی که در اجرای این پروژه با آن روبرو بودیم را می‌توان، تحریم ها و نوسانات قیمت ارز و رشد یکباره قیمت‌ها عنوان کنیم.