به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری جویباری در حاشیه نشست هیات مدیره باشگاه استقلال در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار کرد: با چهار بازیکن به توافق رسیده‌ایم و قرار است تا چند روز آینده اسامی آنها از طریق مدیر عامل باشگاه اعلام شود.

وی همچنین در خصوص جذب بازیکن خارجی برای این فصل نیز تاکید کرد: با دو بازیکن خارجی صحبت کردیم و در تلاش هستیم تا بتوانیم آنها را جذب کنیم.

معاون ورزشی باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: تمام تلاش‌مان در وهله اول پرداخت مطالبات بازیکنان است و هیات مدیره و مدیرعامل در تلاش هستند تا هرچه زودتر و تا پایان تیرماه مطالبات بازیکنان را پرداخته و انها نیز دیگر دغدغه پرداخت پول خود را نداشته باشند.

وی در ادامه یادآور شد: ما مطمئنا پول بازیکنان را خواهیم پرداخت اما دور از انصاف است که به همین دلیل بازیکنان برای باشگاه شرط می گذارند.

نظری جویباری در خصوص انتقال عمران‌زاده به تراکتورسازی تبریز تصریح کرد: هر بازیکنی که با ما قرارداد ندارد می‌تواند تا هر تیمی که مایل است صحبت کند اما در تلاش هستیم و با این بازیکن صحبت کردیم تا در فصل آینده نیز در استقلال حضور داشته باشد.

وی درخصوص اینکه قلعه‌نویی گفته است رحمتی فصل آینده در فهرست فصل آینده او نخواهد بود، اظهار کرد: چنین چیزی اصلا صحت ندارد اگر قرار بود رحمتی در فهرست قلعه‌نویی نباشد ما تا الان با وی چهار بار مذاکره نمی‌کردیم. ما به دنبال یک دروازه‌بان زیر 23 سال هستیم تا او را نیز جذب کنیم.

معاون ورزشی باشگاه استقلال در پایان و در خصوص حضور هادی عقیلی در استقلال نیز گفت: عقیلی به ما قولی نداده بود و ما امسال به دنبال این هستیم تا تیم جوانی را روانه میدان کنیم تا همانند پارسال بازیکنان سن بالا در تیم نداشته باشیم.