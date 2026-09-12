به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان دهنوی عصر شنبه در حاشیه آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه ۱۴۰۴ استان اصفهان در اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: خوشحالم در این جمع حضور دارم، روز ملی صادرات است و بهانه‌ای تقدیر از صادرکنندگان نمونه؛ فعالیت اقتصادی در ایالت اصفهان ویژگی‌های منحصر به فردی دارد.

وی افزود: یکی از این ویژگی‌ها آمیخته بودن آن با هنر است، هنر فقط بخش جداگانه‌ای در استان اصفهان نیست ‌که در اعلی خود قرار دارد و با همه جوانب زندگی در اصفهان عجین شده است.

دهقان دهنوی تصریح کرد: ویژگی دیگر ابتکار است، این حجم از ابتکار و نوع‌آوری به صورت خودجوش در اصفهان وجود دارد؛ اتاق بازرگانی اصفهان مبتکر است و برنامه‌هایی دارد که قابل تقدیر است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تولیدات استان با ابتکار همراه است؛ ویژگی دیگر اصالت است که این ویژگی با روح صنعت در اصفهان عجین شده است.

وی ادامه داد: آماری که به دست من رسیده بود این است که چندصد پرونده تعزیراتی در خصوص تعدد ارزی ارجاع داده شده بود، تعداد که بومی استان اصفهان نبودند کمتر از انگشتان یک دست است و این آمار بی‌نظیر است.

دهقان دهنوی با بیان این که امیدوارم اصفهان الگو فعالیت اقتصادی به خصوص در عرصه تجارت خارجی در سراسر کشور باشد، خاطرنشان کرد: استاندار اصفهان خستگی‌ناپذیر است؛ امیدوارم همانطور که تا حالا موفق بودند، این مسیر ادامه یابد؛ یکی از آرزوهای من است که یک روز در جلسه‌ای شرکت کنم که در آن جلسه کمتر از ۹۰ دصدد مباحث گله از مشکلات و موانع باشد.

معاون وزیر صمت گفت: تنها چیزی که می‌خواهیم این است که سطح مطالبه‌گری خود را پایین نیاورید؛ دو سال است در خصوص این موضوعات صحبت می‌کنم؛ ذهنیت مخالفان بعضی از طرح‌های پیشنهادی ما در حال تغییر است؛ شاید ناشی از جبر زمانه و محدودیت ها باشد اما باز هم به فال نیک می‌گیریم.

وی ادامه داد: به این که به مشکلات گوش، حل یا راهنمایی می‌کنیم راضی نباشید؛ ایده من این است که اگر می‌خواهید تجارت خارجی درست شود و به اهداف قانون برنامه برسیم، باید همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها از فرایند تجارت به شکل این نظرات‌های پیشینی خارج شویم و فقط با نظارت پسینی برنامه‌ها را دنبال کنیم.

دهقان دهنوی گفت: باید بگذاریم کار انجام شود و بعد اگر تخلفی رخ داد نظارت کنیم، مشکلات و خطاها به این شکل کمتر می‌شود، ارزآوری بیشتر می‌شود و ارزش پول ملی افزایش می‌یابد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: قبول دارم گلوگاه‌هایی وجود دارد؛ نگذارید مشکلات شما را متوقف کند، مواجه‌ با قوانین و مقرارت ممکن است باعث استیصال شود اما باید به بازار هازی جدید و تولیدات جدید فکر کنیم.

وی در پایان گفت: ارزشمندی کار در این شرایط است و شما نشان دادید می‌توانید انجام دهید؛ صادرکننده‌ها کارهای بزرگی انجام دادند، باید صحبت‌های آن‌ها شنیده شود؛ امید را از دست ندهیم، مسیر روشن است و موانع را رفع می‌کنیم، بعد از ۲ سال حرف‌های ما از طرف مخالفان زده می‌شود.