حجم بالای تردد در مرز ایران و عراق نشانه علاقمندی طرفین به تبادل فرهنگی بین دو منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی سعادت ظهر یکشنبه در جریان با نوزاد هادی استاندار اربیل عراق اظهارداشت: ما باید در راستای اعتلای مبالات مرزی تلاش نموده و در تنظیم روابط بین دو منطقه خواست مردم را که همانا تردد راحت بین دو منطقه است برآورده کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به توافقات قبلی موارد خوبی به تثبیت رسیده که تعالی بخش روابط بوده ولی برخی ازاین توافقات تکرار شده و عملی نشده و لزوم اجرایی شدن آنها مستلزم اراده جدی و طرفین است.

سعادت حضور در نمایشگاه را بهانه ای برای دیدار با مردم و مسئولین اقلیم کردستان عراق و پیشرفت روز به روز روابط دانست و افزود: حجم بالای تردد بین طرفین را نشانه علاقمندی طرفین به تبادل فرهنگی بین دو منطقه است که امیدواریم امکانات لازم برای تسهیل این روابط فراهم شود.

استاندار آذربایجان غربی مبادلات استان را با اقلیم کردستان عراق را در حدود 250 میلیون دلار عنوان و اظهار امیدواری کرد این رقم ارتقا یابد.

سعادت حضور روسای دانشگاه ها و هیئت تجاری ایران در عراق را خوب عنوان کرد و گفت: در زمینه های توسعه گرشگری سلامت و توریسم درمانی و توسعه شهرک های صنعتی و حل مشکلات بازرگانی باید همکاریها افزایش یابد.

وی یکی از مشکلات وجود در مرز را تردد کالاها به صورت دو سره عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد بخشی از این کالاها به صورت یکسره حل تا باعث جلوگیری از مشکلات و کاهش قیمت شود.

استاندار اربیل نیز در این دیدار گفت: رابطه جمهوری اسلامی ایران و عراق برای توسعه روابط استراتژیک منطقه بسیار مهم است

نوزادهادی رابطه جمهوری اسلامی ایران و عراق برای توسعه روابط استراتژیک منطقه را بسیار مهم ارزیابی و اظهار امیدواری کرد روابط خوبی که از قبل وجود داشته است روز به روز بهتر شود.

آذربایجان غربی با سه کشور عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان 891 کیلومتر مرز مشترک دارد.

مرزهای مشترک ایران و ترکیه در منطقه شمالغرب ایران و در محدوده شهرهای ماکو، چالدران، خوی، سلماس و ارومیه واقع شده اند.