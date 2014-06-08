فرهنگ مهدویت باید در جامعه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جمال یاری عصر یکشنبه در جمع مدیران استان افزود: جشن های نیمه شعبان باید در شان و منزلت امام زمان (عج) در جامعه برگزار شود.

وی همچنین بر لزوم برگزاری هرچه باشکوهتر جشن های نیمه شعبان اشاره کرد و اظهارداشت: شور و اشتیاقی که مردم برای برگزاری جشن های نیمه شعبان نشان می دهند یک نشاط معنوی است بنابراین رویه برگزاری این جشن ها باید به گونه ای باشد که به ارتقای معنویت و معرفت مردم کمک کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: جشن های نیمه شعبان باید با هدف تقویت معنویت و ایجاد شناخت بیشتر نسبت به شخصیت امام زمان ( عج) در جامعه برگزار شود.

وی در ادامه با بیان اینکه توسعه و ترویج فرهنگ مهدویت راهکار مقابله با جنگ نرم است، افزود: آشناسازی آحاد مردم به ویژه نسل جوان با آرمان ها، ارزش ها و باور های بنیادین فرهنگ والای مهدوی زمینه ساز استقرار و برپایی حکومت سراسر عدل منجی موعود است.

یاری تاکید کرد: همه باید در مقابل جنگ نرم دشمنان اسلام از فرهنگ مهدویت و ولایت دفاع و جوانان کشور را با فرهنگ فاطمی آشنا کنند چرا که لازمه ترویج فرهنگ مهدویت آشنایی جوانان با فرهنگ فاطمی است.

وی تصریح کرد: مهدويت اعتقادي حركت آفرين، اميد بخش، نشاط آور و باعث تلاش مضاعف در زندگي است از اینرو ياس و نوميدي، خستگي و پوچ گرايي در این مکتب راه ندارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان بر لزوم برنامه ریزی بیشتر برای ترویج فرهنگ مهدویت اشاره کرد و بیان داشت: مهدویت از اصلی ترین شعارهای انقلاب اسلامی ایران است و باید این فرهنگ در تمام نقاط جهان گسترش و رونق یابد.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت اصل مهدویت در جامعه یادآورشد: هدف غایی همه انبیا و اوصیای الهی استقرار حکومت مهدوی در جهان است و باید به مقوله ای با این عظمت که نتیجه تلاش ها و رنج های مردان خداست، توجه بیشتری شود.