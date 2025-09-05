  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۷

اهمیت و ضرورت آشنایی نسل جدید با بحث مهدویت

اهمیت و ضرورت آشنایی نسل جدید با بحث مهدویت

سنندج_ مسئول هیئت حضرت زهرا(س) شهرستان قروه به اهمیت و ضرورت آشنایی کودکان با بحث مهدویت در برپایی مراسم‌ های دینی تأکید کرد.

فاطمه ورمقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غرفه ما با موضوع فرهنگی و اهمیت بحث مهدویت در مراسم جشن امت احمد حضور دارد.

وی گفت: هیئت حوزه علمیه خواهران قروه با نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها در برپایی موکب‌های دینی و غرفه‌های مذهبی، ترویج و آشنایی با بحث مهدویت خصوصاً برای نسل جدید را مدنظر دارد.

وی گفت: در این جشن بزرگ وحدت آفرین موضوع کتاب خوانی، آشنایی با امام زمان، در نظر گرفتن مسابقه و اهدای جوایز، توزیع گل نرگس و موارد دیگر را با هدف اینکه نسل جوان را با بحث مهدویت آشنایی کنیم، انجام خواهد شد.

ورمقانی بیان کرد: اینکه از خداوند بخواهیم که محبت اهل‌بیت (ع) را در دل ما زنده نگه بدارد و زندگی ما را به رنگ‌وبوی رسول اکرم (ص) و امام زمان (عج) مزین کند، برای ما عزت آفرین خواهد بود.

وی گفت: با تحصیل معرفت می‌توان به این نتیجه رسید که امام زمان (عج) تداوم بخش امامت ائمه هدی (ع) می‌باشد، و واسطه فیض الهی، خاتم الاوصیاء و مظهر رسول خدا است، که طریق معرفت به آفریدگار است و شناخت درست ایشان، می‌تواند طریق معرفت خدا باشد که در غرفه ما سعی بر این شناخت به نسل جوان شده است.

کد خبر 6580068

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها