اهمیت و ضرورت آشنایی نسل جدید با بحث مهدویت

فاطمه ورمقانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غرفه ما با موضوع فرهنگی و اهمیت بحث مهدویت در مراسم جشن امت احمد حضور دارد.
وی گفت: هیئت حوزه علمیه خواهران قروه با نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها در برپایی موکبهای دینی و غرفههای مذهبی، ترویج و آشنایی با بحث مهدویت خصوصاً برای نسل جدید را مدنظر دارد.
وی گفت: در این جشن بزرگ وحدت آفرین موضوع کتاب خوانی، آشنایی با امام زمان، در نظر گرفتن مسابقه و اهدای جوایز، توزیع گل نرگس و موارد دیگر را با هدف اینکه نسل جوان را با بحث مهدویت آشنایی کنیم، انجام خواهد شد.
ورمقانی بیان کرد: اینکه از خداوند بخواهیم که محبت اهلبیت (ع) را در دل ما زنده نگه بدارد و زندگی ما را به رنگوبوی رسول اکرم (ص) و امام زمان (عج) مزین کند، برای ما عزت آفرین خواهد بود.
وی گفت: با تحصیل معرفت میتوان به این نتیجه رسید که امام زمان (عج) تداوم بخش امامت ائمه هدی (ع) میباشد، و واسطه فیض الهی، خاتم الاوصیاء و مظهر رسول خدا است، که طریق معرفت به آفریدگار است و شناخت درست ایشان، میتواند طریق معرفت خدا باشد که در غرفه ما سعی بر این شناخت به نسل جوان شده است.
