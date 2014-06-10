محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره هدف از برگزاری دوره آموزشی مالیاتی برای اعضای این اتحادیه آن هم در بحبوحه اخذ مالیات از ناشران و کتابفروشان که برخلاف قانون انجام می‌شود، گفت: از نظر سازمان امور مالیاتی، کتابفروشان از پرداخت مالیات معاف نیستند. ناشران هم با تصمیم این سازمان، از گروه «ج» به گروه «ب» مشاغل از حیث وظایف مالیاتی منتقل شده‌اند؛ بر اساس ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، مشاغل از این حیث به سه گروه دسته‌بندی شده‌اند.

وی سپس در توضیح این دسته‌بندی تاکید کرد: گروه «الف» مشاغلی هستند که باید دفاتر قانونی پلمب شده توسط حوزه‌های مالیاتی، داشته باشند و در واقع باید حساب و کتابشان را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، در دفاتر مربوطه، ثبت و در موعد مقرر آن را به سازمان اعلام کنند، مثل شرکت‌های سهامی. مشاغل گروه «ب» مشاغلی هستند که باید درآمدها و هزینه‌های خودشان را در دفاتر درآمد و هزینه‌ای که نمونه آن را سازمان امور مالیاتی تهیه می‌کند و در اختیار صاحبان این مشاغل می‌گذارد، ثبت کنند. مشاغل گروه «ج» مشاغلی هستند که از ثبت درآمد و هزینه در دفاتر خاص معاف هستند اما باید حساب‌هایشان را نزد خود نگاه دارند تا در صورت لزوم و مطالبه ماموران دارایی، آنها را ارائه کنند.

دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان درباره علت و نحوه جابجایی ناشران از گروه بند «ج» به بند «ب» افزود: تا زمستان سال 87 ناشران جزو گروه بند «ج» بودند، یعنی تکلیفی به ثبت درآمدها و هزینه‌هایشان در دفاتر درآمد و هزینه به ترتیبی که در بند «ب» آمده است، نداشته‌اند ولی از ابتدای سال 88 به بعد که ناشران از بند «ج» به بند «ب» منتقل شدند، آنها موظف شدند حساب‌هایشان را در دفاتر درآمد و هزینه‌‌ای که سازمان امور مالیاتی در اختیار آنها قرار می‌دهد، ثبت کنند.

آموزگار ادامه داد: همچنین از آنجا که رسیدگی مالیاتی معمولاً دو سال عقب است، در حال حاضر یعنی سال 93، حساب‌های مالیاتی مربوط به سال 91 در حال بررسی است. در سال 90 که نوبت به رسیدگی عملکرد سال 88 رسید، سازمان امور مالیاتی از ناشران، دفاتر درآمد و هزینه‌شان را مطالبه کرد و چون ناشران هم با تلقی معافیت فاقد دفاتربودند، به ناشران اعلام کردند که شما از معافیت مالیاتی محروم هستید و اخذ مالیات از ناشران را نه بر اساس درآمد بلکه براساس تولید در دستور کار قرار دادند.

وی با بیان اینکه در مواد 15 و 16 آئین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، شرط برخورداری از معافیت، تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و انجام سایر تکالیف مقرر شده در قوانین اعلام شده بود ، در عین حال گفت: متاسفانه در بررسی تشخیص مالیات هم، فروش ناشران را ملاک قرار ندادند بلکه تولید آنها را بر اساس آمار خانه کتاب ملاک قرار دادند. این مسئله اعتراضاتی را در میان ناشران برانگیخت و نهایتاً منجر شد به اینکه مواد 15 و 16 آئین‌نامه اجرایی مربوطه در آبان 91 یعنی زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد ، اصلاح شد.

دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران افزود: آقای عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی، طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد و امور دارایی که در جواب نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته شده است، موافقت کرده که اجرای این اصلاحات به زمان گذشته تسری پیدا نکند مگر در مورد پرونده‌های باز که در حوزه‌های حل اختلاف و دیوان عدالت مفتوح است. لازم به یادآوری است که آقای جنتی در نامه خود، خواسته بود که اصلاح آئین‌نامه از ابتدای تاریخ تصویب آئین‌نامه اجرایی شود که البته آقای عسگری به درستی اعلام کرده که مواردی که قبلاً در مورد آنها توافق شده، دوباره باز نشود و مختومه تلقی شود.

آموزگار با اشاره به در جریان بودن بررسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: البته الان هم اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در صحن مجلس مطرح است، تسلیم اظهارنامه و تنظیم دفاترو ترازنامه را از جمله شروط برخورداری از معافیت مالیاتی تعیین کرده است و بیم آن می‌رود که با تفسیر سلیقه‌ای منظور قانونگزار از حمایت از مشاغل خاص بی‌نتیجه بماند. خوب است که در کنار آن هم تصریح شود که چنانچه یک اظهارنامه یا ترازنامه‌ای اشکال دارد، این باعث محرومیت از معافیت مالیاتی نشود، طبیعی است اگر ترازنامه‌ای دچار ایراد و اشکال باشد، به آن جریمه تعلق بگیرد نه اینکه صاحب آن شغل به طور کامل، از معافیت مالیاتی محروم شود.

وی همچنین گفت: اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران مصمم به همکاری با سازمان امور مالیاتی در چارچوب قوانین است و هدف از برگذاری دوره های آموزشی مالیاتی نیز در همین راستا انجام می‌شود و متقابلا انتظار دارد که سازمان امور مالیاتی نیز با اجرای مقررات موضوعه حمایت قانونگزار از فعالیت های چهار گانه موضوع بند «ل» ماده 139 را محقق کنند.