منزل مدیر کتابفروشی رشد اهواز مصادره شد

محمود کلاهدوز مدیر کتابفروشی رشد اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این اتفاق گفت: بعد از اینکه اداره مالیاتی اهواز از ما مدارکی اسناد و مدارکی مربوط به منزلمان را جهت مصادره مطالبه کرد و التبه ما از انجام این کار خودداری کردیم، آنها منزل ما را در دفترخانه نام به نام کردند و به این ترتیب خانه ما مصادره شد.



وی که با استناد به قانون مصوب سال 1380مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان معتقد است اصل مالیات از کتابفروشی متبوعش خلاف قانون صورت می گیرد، تاکید کرد: چندی پیش ما نزد نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی و همچنین آقای ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رفتیم که البته آنها هم نامه هایی مبنی بر توقف توقف عملیاتی مصادره منزل مسکونی ما نوشتند و از وزیر اقتصاد و امور دارایی خواستند که این مصادره را متوقف کند.

کلاهدوز اضافه کرد: در نهایت آقای یوسف نژاد معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و امور دارایی در مذاکره ای با آقای علی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، از ایشان خواست که این مشکل را حل و مصادره منزل ما را متوقف کند اما آقای عسگری جواب مثبتی نداده بود هر چند این درخواست را رد هم نکرده بود. با این حال عملی نشدن وعده ها منتهی به این شد که اداره مالیاتی خوزستان کار نقل و انتقال سند منزل مسکونی ما را بدون اطلاع ما انجام داده اند و منزل ما را به نام خودشان مصادره کرده اند.

کلاهدوز سپس گفت: اداره مالیاتی اهواز برای دو سال متمادی 1387 و 1388 مبلغ 280 میلیون تومان مالیات برای کتابفروشی رشد تعیین کرده بودند که این مبلغ با احتساب جریمه هایی که به آن اضافه شده بود، به 460 میلیون تومان رسید و در عین حال قیمت کارشناسی منزل ما را هم همین مبلغ یعنی 460 میلیون تومان تعیین و آن را مصادره کرده اند و این در حالی است که قیمت آپارتمان مسکونی ما حدود 700 میلیون تومان است.

منزل مدیر کتابفروشی رشد اهواز با بیان اینکه هنوز حکم تخلیه منزل مسکونی خود را دریافت نکرده است، پیش بینی کرد در صورتی که وزارت اقتصاد و امور دارایی و همچنین رئیس سازمان امور مالیاتی برای حل این مشکل اقدام نکنند، این اتفاق طی هفته ها و یا نهایتا یکی دو ماه آتی رخ دهد.