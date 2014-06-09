به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس دونگا درباره حضورش در کشور ایران و ارزیابیاش از تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان مطلب فوق اظهار کرد: ایران یکی از معدود کشورهایی بود که ندیده بودم. من از لطف مردم واقعا خوشحال شدم. باعث افتخار است که من به ایران آمدم. بخصوص اینکه در موسسه محک هم حضور یافتیم.
تمیزی شهر تهران برایم جالب بود
وی افزود: مردم ایران خوشحال، سرزنده و مودب هستند و مثل مردم سایر کشورهای دنیا زندگی میکنند. احترام مردم به بزرگترها و کوچکترها و همچنین تمیزی شهر برایم جالب بود.
فوتبال یک کار گروهی است
کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال برزیل درباره سبک بازی جنگندهاش در میان بازیکنان فانتزی برزیل، افزود: فوتبال یک کار گروهی است. در این ورزش همه از فوتبال قشنگ حرف میزنند ولی باید این را دانست همه چیز از دفاع شروع میشود. در پستی که من بازی میکردم، تلاش داشتم تا یک کار متفاوت انجام بدهم. به همین دلیل من بیشتر از یارگیری، در حمله شرکت داشتم.
روماریو بهترین بازیکن تهاجمی برزیل در دو دهه اخیر
وی درباره اینکه از بین بهترین بازیکن تهاجمی برزیل در دو دهه اخیر (ببتو، روماریو، رونالدو، رونالدینیو و ریوالدو) کدام یک را انتخاب میکند، یادآور شد: کار دشواری است ولی من روماریو را انتخاب میکنم. او بازیکن کاملی بود. رونالدینیو شبیه بازیکنان قدیمی برزیل بود. ببتو هم بازیکن سرعتی بود ولی نیاز به بازیکنی داشت که او را کامل کند.
دلایل هم اتاق شدن با روماریو
دونگا همچنین در پاسخ به این پرسش که چطور با وجود تفاوت اخلاقی که با روماریو داشته، در اردوهای تیم ملی برزیل با او هم اتاق میشده است، تصریح کرد: هدف هر دوی ما برنده شدن بود. ما یاد گرفته بودیم که به همدیگر احترام بگذاریم. روماریو را با من هم اتاق کردند تا بتوند روی بازیهایش تمرکز کند. خوشبختانه او در جام جهانی هم عالی ظاهر شد.
هر کسی بخواهد، میتواند اعتراض کند
وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر حال و هوای برزیل در آستانه شروع جام جهانی و اعتراضات مردمی، گفت: همه چیز خوب است. استادیومها هم که آماده شده است. مردم برزیل برخورد خوبی با میهمانانی دارند که وارد این کشور شدهاند. در این شرایط هر کسی هم که بخواهد میتواند اعتراض کند. با این حال این فرصت خوبی است که هر کسی هر چه را میخواهد بگوید.
برزیل همیشه باید قهرمان باشد
سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال برزیل که میهمان ویژه برنامه جام جهانی برزیل در شبکه سوم سیما بود، همچنین تاکید کرد: فوتبال برزیل همیشه باید قهرمان باشد و دومی برای این کشور معنایی ندارد.
تفاوت تیم ملی 2014 با 1994
وی که در بخش دیگری از صحبتهایش درباره تفاوت تیم ملی فعلی برزیل با تیم زمانهای گذشته، خاطرنشان کرد: تیم فعلی اسامی بزرگی مانند رونالدو، روماریو و ریوالدو ندارد ولی بازیکنان فعلی اهل رقابت هستند و با حمایت تماشاگران بهتر هم میشوند. در سال 1994 ما در تیم ملی نباید هیچ اشتباهی میکردیم. با این حال اگر گلی هم میخوردیم بازیکنانی مثل روماریو و ببتو برایمان گلزنی میکردند و باز هم میتوانستیم، برنده شویم.
نیمار باید خودش را در جام جهانی نشان دهد
دونگا درباره اینکه آیا برزیل فعلی چنین بازیکنان تاثیرگذاری دارد یا خیر، تاکید کرد: حرف زدن در اینباره خیلی سخت است ولی در حال حاضر برزیل نیمار را دارد. یک بازیکن خوب باید خودش را در جام جهانی نشان بدهد. باید در تیم ملی یک بازیکنی باشد که با همه فرق کند و این بازیکن در تیم برزیل، نیمار است.
اسکولاری بهترین فرد برای هدایت برزیل بود
وی درباره ارزیابیاش از حضور اسکولاری در تیم ملی برزیل و اینکه آیا او بهترین گزینه برای هدایت این تیم بوده است یا خیر، اظهار کرد: بدون شک اسکولاری بهترین فرد بود. همیشه گفتهام که تیم ملی یک کشتی در یک اقیانوس است. قبل از حضور اسکولاری ما 10 دروازهبان و 10 مهاجم داشتیم که نمیدانستیم باید چه کسی را انتخاب کرد. ولی اسکولاری بازیکنانش را انتخاب کرد. او به برزیل اعتماد به نفس و آرامش داد.
اسکولاری نمیخواهد بازیکنان حریف را مصدوم کند
کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال برزیل با تکذیب این خبر که اسکولاری بازیکنانش را به مصدوم کردن بازیکنان حریف تحریک کرده است، گفت: منظور اسکولاری این بوده که بازیکنانش باید محکم بازی کنند. منظور او مصدوم کردن بازیکنان حریف نبوده است.
حاشیهای برای دعوت نشدن از کاکا و رونالدینیو ایجاد نشد
وی درباره دعوت نشدن بازیکنانی مثل کاکا و رونالدینیو و واکنش مردم و رسانههای برزیل، تصریح کرد: جالب است بدانید که رسانهها چیزی نگفتند و حاشیهای ایجاد نشد. برای اولین بار که چنین اتفاقی رخ میداد و هیچ کس انتقادی نکرد.
فوتبال نتیجهگرا را دوست دارم
سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال برزیل در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز به فوتبال نتیجه گرا اعتقاد دارد یا خیر؟، اذعان داشت: من فوتبال نتیجهگرا را دوست دارم ولی بدون ارائه بازی با کیفیت نمیشود نتیجه گرفت. ما سال 1982 تیمی داشتیم که اروپاییها آنرا دوست داشتند ولی در سال 1994 اروپاییها تیممان را دوست نداشتند چون هر تیمی مقابلمان بود را شکست دادیم. البته فوتبال بازی کردن الان نسبت به گذشته دشوارتر شده است.
پائولینو از من سریعتر است
وی در خصوص بازیکنان فعلی تیم ملی برزیل که در پُست هافبک دفاعی بازی میکنند، خاطرنشان کرد: هم گوستاوو و هم پائولینو میتوانند مثل من بازی کنند. بخصوص پائولینو که از من سریعتر هم است.
همه میخواهند تیم برزیل برنده باشد
در ادامه، دونگا درباره اینکه گفته میشود سختترین کار دنیا سرمربیگری در تیم ملی فوتبال برزیل است، اظهار کرد: در کشور برزیل، اولین چیز فوتبال است. همه میخواهند تیم برزیل برنده باشد. برای همین همیشه از سرمربی تیم ملی توقع دارند. قطعا اگر پیروزی نداشته باشید، خیلی راحت کنارتان میگذارند بخصوص در جام جهانی که اگر اشتباه کنید، بیرون گذاشته میشوید.
اشتباهات داور در حذف برزیل
در این هنگام عادل فردوسیپور طبق رویهای که در برنامه نود داشت، با نشان دادن تصاویری از بازیهای تیم ملی برزیل برابر هلند در جام جهانی 2010 که با حذف برزیل همراه بود، نظر دونگا سرمربی وقت تیم ملی برزیل را جویا شد. وی در این خصوص گفت: بازیکن هلند در این مسابقه خیلی خطا کرد ولی داور برای او سوت نزد. ولی بازیکن ما برخوردی با بازیکن هلند داشت که اصلا خطا نبود. داور از صحنه دور بود و به یکباره بازیکن ما را اخراج کرد که این درست نبود.
بهترین دورانم در تیم المپیک برزیل بود
همچنین کارنامه دونگا در تیم المپیک برزیل و تیم ملی این کشور اعلام شد که این مربی عملکرد قابل قبولی در این دو تیم داشت. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال برزیل در اینباره تاکید کرد: فوتبال برزیل همین است. شما نباید هیچ وقت بازنده باشید. ما پیشرفت زیادی در تیم ملی داشتیم. بهترین دورانم هم در تیم المپیک برزیل بود. اگر در برزیل یک اشتباه داشته باشید، بهانهای به دست میدهید که شما را عوض کنند.
ترسی از هدایت دوباره برزیل ندارم
وی در پاسخ به این پرسش که "آیا اگر دوباره سرمربیگری برزیل به شما پیشنهاد شود، آنرا قبول میکنید یا خیر"؟ تصریح کرد: بله قبول میکنم و ترسی از آن ندارم. البته برای تمرکز بهتر شما باید همیشه یک مقدار ترس داشته باشید. رسیدن به تیم ملی برزیل دشوار است ولی اگر دعوت شوم دوباره به این تیم بر میگردم.
واکنش به علاقه برزیلیها به فوتبال زیبا
"با توجه به اینکه تفکرات فوتبالی شما دفاعی و نتیجه گراست، احتمال بازگشتتان به تیم ملی برزیل که مردمش فوتبال زیبا را دوست دارند، کم به نظر میرسد. مثال واقع در این مورد هم لازارونی سرمربی پیشین برزیل است که مردم با سنگ به منزلش حمله کردند". دونگا در واکنش به این جمله، گفت: ما بدترین بازیهایمان را برابر آرژانتین در زمان لازارونی انجام دادیم ولی این مساله تقصیر کسانی بود که در زمین گل نمیزدند.
پنالتی 1994 و مسیر 4-5 کیلومتری
در بخش دیگری از برنامه، تصاویری از پنالتی حساس دونگا برابر ایتالیا در سال 1994 پخش شد. وی، در اینباره گفت: زننده پنالتی اصلی من نبودم. دیگران کار اصلی را انجام داده بودند. هنوز تصویر آن پنالتی در ذهنم وجود دارد. 30 ثانیهای که برای پنالتی زدن به سمت دروازه رفتم، چهار، پنج کیلومتر به نظر میرسید. توپ را که در نقطه پنالتی کاشتم، دیگر هیچ چیزی جز دروازه و دروازهبان را نمیدیدم.
وقتی صحنه آن پنالتی را میبینم یخ میزنم
کاپیتان پیشین تیم ملی برزیل ادامه داد: هنوز وقتی صحنه آن پنالتی را میبینم یخ میزنم! نمیدانم آن همه شجاعت را برای قبول مسئولیت و پنالتی زدن از کجا آوردم! با دیدن این پنالتی بیشتر احساساتی میشوم که چقدر شجاعت برای قبول پنالتی زدن داشتم.
اگر پنالتی را گل نمیکردم به من بمب میزدند!
وی با بیان اینکه شادی بعد از گل آن پنالتی (مشت کردن دست در کنار زانو در حالت نشسته) را همان لحظه و بدون تمرین قبلی انجام داده بود، اظهار کرد: اگر در آن پنالتی اشتباه میکردم دیگر مرا به برزیل راه نمیدادند! شما هم اشاره کردید که به خاطر اشتباه لازارونی و از دست رفتن قهرمانی، به خانه او سنگ زدند ولی فکر کنم اگر من این پنالتی را گل نمیکردم به من بمب میزدند!
ببتو گوش نکرد، عصبانی شدم
بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال برزیل همچنین درباره درگیری با هم تیمیهایش در زمین مسابقه بخصوص درگیری با "ببتو"، گفت: من و ببتو رابطه خوبی داشتیم ولی وقتی بحث کار گروهی وسط میآید همه باید کارشان را به خوبی انجام بدهند. در یک بازی من سه بار ببتو را صدا زدم که خوب بازی کند. وقتی گوش نکرد بار چهارم عصبانی شدم به هر حال در آن لحظه همه میخواهند برنده باشند و وقتی مسابقه به اتمام میرسد همه چیز عادی میشود.
سال 94 راحتتر بازی میکردیم و گل میزدیم
سئوال دیگر از دونگا درباره مقایسه جام جهانی 1994 و 1998 بود. وی در این خصوص اظهار کرد: در جام جهانی 98 ما در بعضی از مسابقات خوب بودیم و در بعضی مسابقات خوب نبودیم. وقتی در مرحله نیمه نهایی به هلند رسیدیم، همه یاد جام جهانی 94 افتادند بخصوص اینکه این بازی هم به پنالتی کشیده شد. به نظرم ما در سال 94 راحتتر بازی میکردیم و گل میزدیم.
قرار نبود رونالدو در فینال 98 بازی کند
وی همچنین به توضیح درباره اتفاقاتی که برای رونالدو قبل از فینال با فرانسه رخ داده بود، اشاره کرد. دونگا در خصوص اینکه گفته میشد رونالدو به خاطر اسپانسرها مجبور شده بود با غش کردن به میدان برود ولی او و زیکو مخالفان بازی کردن رونالدو بودهاند، گفت: چنین چیزی نیست. قرار نبود رونالدو بازی کند ولی او آزمایش داد و در آزمایش چیزی نشان داده نشد. البته تا قبل از بازی هیچ کس نمیدانست چنین اتفاقی رخ داده است. ما قبل از شروع بازی با مربیان جلسه داشتیم و تاکید کردیم که بهترین بازیکن نباید از ترکیب بیرون باشد. هیچ حرفی از اسپانسر نبود و هیچ کس قضیه را نمیدانست.
نیمار یکی از امیدهای برزیل است
سرمربی پیشین برزیل با اشاره به بازیکنان این تیم از جمله نیمار، تصریح کرد: نیمار یکی از امیدهای برزیل است. او الان این فرصت را دارد که نامش را در کنار نام بازیکنان بزرگ برزیل قرار دهد بخصوص اینکه برزیل در جام جهانی میزبان است و در خانه خود از حریفانش پذیرایی میکند. نیمار این پتانسیل را دارد که به حد بالایی برسد ولی همه چیز به خودش بستگی دارد.
آرژانتین در فینال به برزیل میبازد
وی درباره مدعیان قهرمانی جام جهانی برزیل، با کری خوانی برای آرژانتین یادآور شد: تیمهایی مثل آلمان، بلژیک و سوئیس شانس دارند. آرژانتین هم در روزهای خوبش به سر میبرد. من یک خبر خوب و یک خبر بد برای آرژانتین دارم. خبر خوب اینکه آرژانتین به فینال جام جهانی میرسد ولی خبر بد اینکه این تیم در فینال از برزیل شکست میخورد. حدس من این است که آرژانتین و برزیل به فینال میرسند و برزیل قهرمان میشود.
در برزیل همه یا عصبانی هستند یا دونگا!
دونگا همچنین درباره اسمش (دونگا) توضیحاتی ارائه کرد. سرمربی پیشین برزیل گفت: پدر و عموی من فوتبالیست بودند. همه به من میگفتند که به خاطر قد کوتاه و پای کج نمیتوانم فوتبالیست بشوم. در برزیل همه یا عصبانی هستند یا دونگا ولی به من میگفتند "عصبانی" نه دونگا!
رونالدو یک گلادیاتور بوده اما مسی مانند بازیکنان قدیمی است
وی در ادامه به مقایسه کریستیانو رونالدو و لیونل مسی پرداخت و تاکید کرد: رونالدو یک گلادیاتور است که همه کاری میکند. او یک بازیکن مدرن است که فیزیکی بازی میکند ولی مسی همانند بازیکنان قدیمی بازی میکند و بیشتر تکنیکی است.
اگر به فِرد در محوطه جریمه توپ برسد، قطعا گل میزند
در ادامه دونگا به ترکیب تیم ملی برزیل در جام جهانی هم اشارهای داشت. وی با بیان اینکه برزیل به خاطر تجربه "سزار" را به عنوان دروازهبان در اختیار خواهد داشت، از عدم دعوت "فیلیپه لوپز" مدافع چپ تیم اتلتیکو مادرید به تیم ملی برزیل اظهار تعجب کرد. وی همچنین درباره "فِر ِد" مهاجم تیم ملی برزیل و اینکه آیا او در سطح مهاجم یک تیم مدعی قهرمانی هست یا خیر، تصریح کرد: اگر بخواهید "فِرد" را با بازیکنان و اسمهای گذشته مقایسه کنیم، سخت است ولی اگر او را با بازیهایی که خودش انجام میدهد، مقایسه کنیم، خوب است. اگر به این بازیکن در محوطه جریمه توپ برسد، قطعا گل میزند.
تجربه قوچاننژاد به ایران کمک میکند
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر میزان شناختش از فوتبال ایران، یادآور شد: 4-5 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که خارج از ایران بازی میکنند، تجربه خوبی برای این تیم به حساب میآیند. مثلا تجربه قوچاننژاد میتواند به تیم ملی ایران کمک کند. برای بازیکنان ایران هم خوب است که مقابل آرژانتین و نیجریه بازی کنند اما باید بدانند که در جام جهانی فقط یک فرصت یک بازی وجود دارد و باید برنده از زمین بیرون بیایند.
ایران شانس خوبی برای صعود به مرحله دوم جام جهانی دارد
سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال برزیل، درباره حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی و پیش بینیاش از عملکرد ایران، تصریح کرد: ایران شانس خوبی برای صعود به مرحله دوم جام جهانی دارد. اگر آرژانتین را کنار بگذاریم، شانس خوبی برابر نیجریه و بوسنی دارید. مهم این است که ایران بازی اول را نبازد.
در بازی با آرژانتین همه برزیلیها طرفدار ایران هستند
وی همچنین به حمایت کامل برزیلیها از تیم ملی فوتبال ایران در بازی با آرژانتین اشاره کرد و در این خصوص ادامه داد: در بازی ایران برابر آرژانتین همه برزیلیها طرفدار ایران هستند. قطعا هر برزیلی که در ورزشگاه باشد، طرفدار ایران است. بازیکنان ایران مطمئن باشند که برزیلیها در آن بازی طرفدار ایران هستند.
دومین ورزش برزیل، والیبال است
وی که به ورزش والیبال هم علاقه دارد، درباره شکست تیم ملی والیبال برزیل برابر ایران، با شوخی و خنده گفت: ما میتوانستیم این نتیجه را با فوتبال عوض کنیم! دومین ورزش برزیل، والیبال است. ما با مربی خود چند سالی است که نتایج خوبی میگیریم. البته ایران هم برد خوبی برابر برزیل به دست آورد. اتفاقا من هم با بازیکنان تیم ملی والیبال برزیل به ترکیه آمدم و سپس عازم تهران شدم.
آقای فنایی را به داور ژاپنی رجیح میدهم
"دو داور آسیایی در زمان بازیگری و سرمربیگری شما برای برزیل قضاوت کردهاند. یکی محمد فنایی کمک داور ایرانی در جام جهانی 1994 و دیگری نیشیمورای ژاپنی در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی که منجر به حذف برزیل برابر هلند شد". سرمربی پیشین تیم ملی برزیل در این خصوص هم گفت: البته که من آقای فنایی را ترجیح میدهم و به داور ژاپنی کاری ندارم!
نیشیمورا را ببینم رفتاری بدتر از دونگا با او خواهم داشت
وی سپس به شوخی گفت: اگر نیشیمورا را ببینم رفتاری بدتر از دونگا با او خواهم داشت!
برای تحریک دیگران، لباسهای عجیب و غریبی میپوشیدم
بخش پایانی صحبتهای دونگا به لباسهای عجیبی مربوط میشد که در جام جهانی 2010 در قامت سرمربی برزیل بر تن میکرد. سرمربی پیشین برزیل در این رابطه تاکید کرد: بعضی رسانهها میخواستند تمرکزم را به هم بزنند و میگفتند این لباسها طراحی دخترم است. البته که دختر من طراح لباس است ولی طراح لباس زنانه. من هم از قصد و برای اینکه دیگران را تحریک کنم، لباسهای عجیب و غریبی میپوشیدم.
نظر شما