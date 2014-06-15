ابراهیم میرزاپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند آمادهسازی تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی 2014 برزیل، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: به نظرم کار اصلی آمادهسازی تیم ملی از اردوی اتریش شروع شد و با توجه به اینکه در اردوی آفریقای جنوبی همه ملیپوشان بویژه بازیکنان اصلی در اختیار کارلوس کیروش نبودند، این اردوی چندان فایدهای نداشت.
وی در همین خصوص افزود: فدراسیون فوتبال با توجه به بودجهای که برای آمادهسازی تیم ملی در اختیار دارد، تمام تلاش خود را میکند تا چه در زمینه برگزاری اردو و چه انجام بازیهای تدارکاتی، برنامههای کارلوس کیروش را تا جایی که امکان دارد، اجرا کند.
دروازهبان تیم ملی ایران در جام جهانی 2006 آلمان اضافه کرد: اما بهتر بود شرایط به گونهای مهیا میشد تا پیش از آغاز رقابتهای جام جهانی ما بازیهای تدارکاتی با تیمهای مطرح اروپایی یا آمریکای جنوبی برگزار می کردیم تا به این شکل اعتماد به نفس بازیکنان ما برای رویارویی با تیمهای بزرگ جهان در جام جهانی بالاتر رود.
وی خاطرنشان کرد: نباید شرایطی که برای تیم ملی در جام جهانی 2006 پیش آمد، این بار در جام جهانی 2014 تکرار شود. در آن بازیها مردم، رسانه ها و مطبوعات تیم ملی را تحت فشار روانی زیادی قرارداده بودند که همین موضوع کار را برای بازیکنان سخت کرده بود. در آن موقع انتظارات از تیم ملی به حدی بالا رفته بود که حتی توقع داشتند ما تیمهای ملی مکزیک و پرتغال را شکست بدهیم. امیدوارم شاهد تکرار آن اتفاقات و مشکلات برای تیم ملی فعلی نباشیم.
میرزاپور تاکید کرد: زمانی که سطح انتظارات از بازیکنان تیم ملی بالا نباشد، آنها عملکردی بهتر داشته و نتایج بهتری میگیرند؛ به عنوان مثال در سه بازی پایانی ما در مقدماتی جام جهانی، زیرا کمتر کسی از تیم ملی انتظار داشت که سه بازی پایانی خود را ببرد. همین پایین آمدن انتظارات کار را برای بازیکنان تیم ملی راحتتر کرده بود که در نهایت منجر به کسب نتایج لازم نیز شد.
وی در خصوص سختترین حریف تیم ملی در جام جهانی تاکید کرد: به نظرم تکلیف صعود تیم ملی از گروه خود به نتیجه بازی با نیجریه بستگی دارد اگر ما بتوانیم مقابل این تیم امتیاز بگیریم، میتوانیم امیدوار به صعود باشیم. همه علاقهمندان به فوتبال میدانند در فوتبال اتفاقات زیادی میافتد، امیدوارم این حوادث و اتفاقات در جام جهانی به سود تیم ایران مقابل حریفانش باشد.
دروازهبان تیم ملی ایران در جام جهانی 2006 آلمان در مورد گلی که در نخستین بازی ایران مقابل مکزیک در جام جهانی 2006 دریافت کرد، یادآور شد: دو هفته قبل از مسابقات از ناحیه پای راست دچار مصدومیت شده بودم که متاسفانه آن مصدومیت عوارض خود را در گل اولی که از مکزیک خوردیم، نشان داد. ضمن اینکه در آن صحنه اگر رحمان رضایی توپ را دور میکرد به احتمال زیاد گل نمیخوردیم.
وی در پاسخ به این پرسش که کدام دروازهبان حاضر در اردوی تیم ملی از آمادگی بیشتری برای دروازهبان اول تیم ملی شدن برخوردار است، تاکید کرد: به نظرم کارلوس کیروش باید در سه بازی اخیر تدارکاتی تیم ملی دروازهبان شماره یک تیم ملی را مشخص میکرد تا وی بتواند برای رویارویی با حریفان برنامهریزیهای خاص خود را انجام دهد.
میرزاپور در پایان گفت: در بین دروازهبانان حاضر در اردوی تیم ملی، فکر میکنم رحمان احمدی باتجربهتر و مطمئنتر از دروازهبانهای دیگر باشد.
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