اعلام زمان نشست مربیان ایران و نیجریه/ برنامه تمرین تیم ملی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بنابر اعلام کنفدراسیون جهانی فوتبال فیفا، نشست خبری تيم ملی فوتبال ایران ساعت 14:30 تا 15 و زمان نشست خبری تيم ملی نيجریه ساعت 18:40 تا 19:10 است.

همچنين آخرین تمرین تيم ملی پيش از دیدار با نيجریه ساعت 15:15 تا 16:15 و زمان تمرین تیم ملی نیجریه از ساعت 17:30 تا 18:30 است. جلسه هماهنگی دیدار تيم‌های ملی ایران و نيجریه هم ساعت 16:25 لغایت 17:25 برگزار خواهد شد.

تمامی نشست‌ها و جلسه هماهنگی در محل ورزشگاه برگزاری دیدار تيم‌های ملی ایران و نيجریه خواهد بود.

تیم ملی ایران ساعت 16 روز دوشنبه به وقت محلی و ساعت 23:30 به وقت ایران، در نخستین دیدار خود از مسابقات جام جهانی 2014 برزیل به مصاف تیم ملی نیجریه خواهد رفت.