دولت ایران ملت مظلوم عراق را در مقابل داعش یاری کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به جنایت های گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی عراق و شام در شهرهای عراق، اظهار داشت: این روزها در عراق مسلمان و شیعه فاجعه انسانی در حال رخ دادن است.

وی با بیان این که سرزمین عراق مدفن بهترین انسان ها و اولیاء الهی است، افزود: افرادی نادان و متحجر با تفکرات تکفیری و وهابی گری مزدور دشمنان اسلام شده اند و به قتل عام مسلمانان می پردازند.

حجت الاسلام یعقوبی اضافه کرد: بزرگترین جنایت ها زمانی روی می دهد که عده ای نادان ابزار دست افراد زیرک قرار بگیرند؛ مسئله ای که الان در عراق روی داده و مستکبران عالم به استفاده از جهل اعضای داعش دست به این جنایت ها می زنند.

وی عنوان کرد: عدم توانایی این گروه تروریستی برای فعالیت اثرگذار در سوریه و نیز پیروزی دوباره نوری المالکی در انتخابات عراق سبب شده تا این تروریست ها دامنه فعالیت خود را به عراق بکشانند و در این کشور فساد و تباهی به بار بیاورند.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی عنوان کرد: دولت و مردم مسلمان عراق باید به این گروه تروریستی درسی بدهند که بار دیگر فکر حمله و کشتار مردم حتی به مخیله اعضای این گروه نیز نرسد.

وی با بیان این که ملت مسلمان و شیعه عراق اکنون در برابر داعش مظلوم واقع شده اند؛ از دولت ایران خواست تا به ملت مظلوم عراق در برابر این تروریست ها یاری رساند.

به گفته حجت الاسلام یعقوبی این تروریست های تکفیری جایی در دنیای اسلام ندارند، آنها نه شیعه و نه سنتی هستند و علمای بزرگ اهل سنت نیز آنها را جزء اهل سنت نمی دانند.

خطیب نماز جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک نیمه شعبان و میلاد مهدی موعود(عج) عنوان کرد: انتظار فرج تنها در نشستن و دعا کردن خلاصه نمی شود بلکه باید با تلاش و مجاهدت خود را برای ظهور منجی عالم مهیا کنیم.



وی با بیان این که برای ظهور مصلح باید صالح باشیم، افزود: اگر فساد و تباهی انسان ها و جامعه را در بر گیرد؛ نباید منتظر ظهور حضرت ولی عصر(عج) باشیم چرا که ظهور منجی عالم نیازمند مهیا شدن برخی شرایط است.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به برگزاری جشن های نیمه شعبان در شهرها و روستاهای استان از گناه آلود بودن برخی از این مراسم ها انتقاد کرد و گفت: زیبنده نیست در مراسم میلاد حضرت مهدی(عج) آهنگ ها و موسیقی های حرام گوش داده شود.

خطیب نماز جمعه بجنورد همچنین با اشاره به فرا رسیدن هفته جهاد کشاورزی، بر مدیریت منابع آبی موجود با توجه به خشکسالی های پی در پی تاکید کرد و گفت: باید سعی شود با مدرنیزه کردن کشاورزی و استفاده از روش های نوین آبیاری؛ کشاورزی استان و کشور را از حالت سنتی به صنعتی تغییر داد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه توسعه کشاورزی در خراسان شمالی، عنوان کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که در سال 1404 خراسان شمالی در زمینه کشاورزی حرف اول را در کشور بزند.