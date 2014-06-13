به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای امروز نماز جمعه بوشهر با دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار داشت: همه باید از این فرصتی که در این دنیا هستیم استفاده کنیم و توشهای برای اخرت خود برداریم که راه آن حرکت در راه و مسیر مستقیم الهی و عمل به دستورات قرآن است.
وی با تبریک به مناسبت امام زمان(عج) خاطرنشان ساخت: در آیات متعدد قرآن و روایت اسلامی و همچنین در دیگر کتابهای اسمانی مانند انجیل، زبور و تورات وعده ظهور حضرت مهدی داده شده است.
امام جمعه بوشهر با اشاره به آماده شدن شرائط ظهور امام زمان(عج) با پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: با ظهور امام زمان(عج) جهان متحول شده و جهان سراسر از ایمان، معنویت و عدالت پر میشود.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی زمینه را برای حاکمیت اسلام در جهان فراهم میسازد، اضافه کرد: جهان دارای یک حالت بحرانی است و تنها راه نجات جهان، حاکمیت اسلام، عدالت اسلامی است.
آیتالله صفایی بوشهری به روز سربازان گمنام امام زمان و فعالان وزارت اطلاعات اشاره کرد و بیان داشت: بخش بسیار مهمی از امنیت کشور را مرهون مجاهدت ها و تلاش های سربازان گمنام امام زمان هستیم.
وی افزود: با تلاش شبانهروزی سربازان گمنام امام زمان(عج) امنیت ایران اسلامی در عرصههای ملی و فراملی رقم خورده است که لازم است تا از تلاش های آنها به خوبی تقدیر کنیم.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به تلاش های تروریستهای داعش در کشور عراق،تاکید کرد: مزدوران تروریستی با اندیشههای انحرافی دست به جنایات میزنند و این اقدامات را پس از ناکامی در سوریه و لبنان در دستور کار دارند.
وی همچنین هفته جهاد کشاورزی را گرامی داشت و با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به کشاورزان استان بوشهر بیان داشت: کشاورزان نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و استقلال دارند.
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