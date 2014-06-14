  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۸:۳۷

چامسکی در گفتگو با مهر:

آمریکا باید علیه داعش اقدام نظامی انجام دهد/ تروریستها از سوی عربستان تأمین مالی می شوند

آمریکا باید علیه داعش اقدام نظامی انجام دهد/ تروریستها از سوی عربستان تأمین مالی می شوند

نوآم چامسکی اندیشمند معاصر و نظریه پرداز آمریکایی معتقد است که در حال حاضر و با توجه به اوضاع عراق امریکا باید عملیات نظامی علیه تروریستهای داعش انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تحرکات داعش از چند روز پیش در عراق آغاز شد و این گروه تروریستی بخشهایی از چند استان از جمله صلاح الدین، موصل و نینوا را اشغال کرده است.

متعاقب تحرکات داعش جان کری در اظهاراتی اعلام کرد که باراک اوباما باید اقدام فوری نظامی در عراق انجام دهد.

ولی باراک اوباما روز جمعه در سخنانی اظهار داشت عراق از حمایتهای بین المللی در رویارویی با چالشهای امنیتی برخوردار خواهد شد. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره اوضاع امنیتی عراق گفت عراق به کمک لجستیکی نیاز دارد و ما هرگز نیروهای نظامی به آن اعزام نخواهیم کرد.

چامسکی در گفتگو با خبرگزاری مهر تصریح کرد: در حال حاضر و با توجه به وضعیت عراق آمریکا باید در عراق اقدام نظامی انجام بدهد.

وی همچنین در مورد منابع مالی تروریستها نیز تصریح کرد: تروریستها در میان برخی کشورهای منطقه حامیانی دارند و از سوی آنها تأمین مالی می شوند. برای نمونه آنها از سوی عربستان سعودی تأمین مالی می شوند.

............

جواد حیران نیا

کد مطلب 2310824

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها