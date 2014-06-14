ارائه رایگان مکمل های ویژه به زنان باردار

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در مراسم روز جهانی اهداکنندگان خون که روز شنبه با شعار "خون سالم برای نجات مادران"، در تالار ایوان شمس تهران برگزار شد، افزود: وضعیت کشور در حوزه اهدا خون افتخار آمیز است.

وی گفت: اهدای دو میلیون و 100 هزار واحد خون با بیش از 50 درصد اهداکننده مستمر داوطلبانه یکی از نقاط قوت بخش بهداشت و درمان کشور است.

وزیر بهداشت ادامه داد: خونی که در مراکز درمانی کشور عرضه می‌شود جزو پاک‌ترین خونهای دنیا بوده و حاصل ایثار اهداکنندگان و همچنین مدیریت و زحمات همکاران در سازمان انتقال خون است.

هاشمی ابراز امیدواری کرد که در زمینه فرآورده‌های خونی و همچنین مشتقات آن بتوانیم وابستگی را به حداقل رسانده و حتی از واردات آن بی‌نیاز شویم.

وزیر بهداشت به سهم زنان در اهدای خون اشاره کرد و افزود: برای نخستین بار در دولت از ماه آینده مکملهای ویژه زنان باردار به صورت رایگان در تمام مراکز بهداشتی و روستاها ارائه می‌شود.

اهدای نشان به وزیر

پس از پایان سخنرانی وزیر بهداشت، نشان 40 میلیون واحد اهدای خون در 40 سالگی سازمان انتقال خون از سوی دکتر علی اکبر پورفتح‌الله مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران بر سینه وزیر بهداشت زده شد. همچنین بنابر درخواست دکتر فاطمه نادعلی مدیرکل انتقال خون تهران، نشان 40 میلیون اهدای خون از سوی وزیر بهداشت به دکتر کوچک‌زاده همسر وزیر که در مراسم حضور داشت، اهدا شد.

سخنرانی کوتاه دکتر کوچک‌زاده همسر وزیر بهداشت درباره اهدای خون و تقدیر از اهداکنندگان و همچنین پرسنل سازمان انتقال خون از دیگر نکات حاشیه‌ای مراسم امروز بود.

وی خطاب به پرسنل سازمان انتقال خون که از کمبود امکانات و همچنین پایین بودن سطح درآمدشان گلایه داشتند، گفت: افرادی که در این دوره در دولت مسئولیت قبول کرده‌اند همیشه به فکر شما هستند. پرسنل خوب سازمان انتقال خون با حداقل امکانات، عاشقانه کار می‌کنند. انشاالله که آقای دکتر بتوانند حق مطلب را ادا کنند.