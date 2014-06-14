مطالبات نباید رنگ دینی و قومی بگیرد/پرهیز از حزبی کردن مشکلات و مسایل

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی یونسی ظهر شنبه در دیدار اهل سنت استان کرمانشاه اظهارداشت: مشترکات فرهنگی، مذهبی و دینی ایرانیان تا حدی است که جایی برای تفرقهافکنی دشمن نگذاشته است.
وی افزود: هماکنون اقوام ایرانی به صورت مسالمتآمیز با هم زندگی میکنند و الگوی مسلمانان جهان هستند و زندگی ایرانی و اسلامی را به بهترین نحو به نمایش گذاشتهاند.
یونسی با بیان اینکه کرمانشاه بیشترین تنوع اقوام و مذاهب را دارد گفت: مردم این استان با هم زندگی مسالمت آمیزی داشته و اختلافی ندارند.
دستیار ویژه رئیس جمهور تصریح کرد: وحدت بین اقوام و مذاهب خواسته دین، مردم و جمهوری اسلامی ایران و هر مذهبی با حفظ ارزشهای خود محترم بوده و اینان در زندگی مشترک با هم مشکلی ندارند.
یونسی گفت: به تعبیر رئیس جمهور اصل و اساس و صاحب اصلی مردم بوده و مردم هستند که نماینده، رئیس جمهور و حتی غیرمستقیم رهبر را تعیین میکنند و همه قوانین منشا در مردم دارد.
وی با اشاره به اینکه مردم دین خواه بوده و با حفظ ارزشهای دینی از زندگی با هم مشکلی ندارند، تصریح کرد: هیچ دولتی نمیتواند بدون توجه و تکیه بر مردم روی کار آمده و موفق باشد.
دستیار ویژه رئیس جمهور، خواسته مردم را امنیت دانست و افزود: بالاترین مقامات یعنی بنیانگذار انقلاب و مقام معظم رهبری نیز به بهترین و عالیترین وجه خواسته مردم را که امنیت و وحدت است، بیان کرده اند.
وی، مشکلات موجود در ایجاد تفرقه بین وحدت مسلمانان را فتنه و نقشه دشمنان دانست و گفت: این خواست دشمن است که به مطالبات مشترک مردم، جنبه قومی، دینی و مذهبی بدهد.
یونسی افزود: نیاز اصلی مردم کار و رفع محرومیت و ایجاد شغل است و هر خدمتی که صورت میگیرد برای همه مردم اعم از شیعه و سنی بوده و نباید مطالبات رنگی دینی، مذهبی و قومی بگیرد.
دستیار ویژه رئیس جمهور گفت: دولت باید به مطالبات مردم توجه کنند و نخبگان نباید به این مطالبات رنگ قومی، مذهبی، حزبی و ... بدهند.
وی افزود: البته مطالبات ویژه دینی و مذهبی هم هست که دولتها باید در زمان خودش رسیدگی کنند.
یونسی گفت: افراط و خشونتی که به اسم اسلام در حال اتفاق می باشد، بزرگترین خطری است که جهان اسلام را تهدید میکند و حق نداریم اهل سنت را محکوم کنیم ، اهل سنت و همه جهان اسلام با این افراطی گری و خشونت مخالف هستند.
دستیار ویژه رئیس جمهور تصریح کرد: آنها قصد دارند بین ما دعوا راه انداخته تا به هدفشان برسند و معنای وحدت این است که ما هرکدام مقداری از خواسته هایمان کوتاه بیاییم و در مقابل دشمن مشترک بایستیم.
وی افزود: تبعیضی بین شیعه و سنی نیست و نباید تفاوتها را بهانه کرد تا اصل اسلام به خطر بیفتد.
یونسی درخصوص انتصابات دولت واستفاده از اقوام و مذاهب گفت: دولت اختیار دارد هرکسی را انتخاب کند و منافع ملی برای من و شما نمیچرخد بلکه منافع ملی برای همه مردم است.
وی حضور در انتخابات را سدی در مقابل تهاجمات دانست و گفت: با انتخابات 92 خطر جنگ و تحریمهای شدیدتر، رفع شد و هماکنون نیز در حال رفع تحریمها هستیم.
دستیار ارشد رئیس جمهور گفت: خوشحال باشید که فضا و فرصتی فراهم شده تا شما راحت انتقاد کنید و خوشحال باشید که فرصتها در انحصار افراد نیست.
یونسی تاکید کرد: مسائل را نباید حزبی کرد و خوشحال باشید که الان دولت در تلاش برای رفع مشکلات بوده و با وجود کارشکنی دوست و دشمن، موفق بوده است.
وی در پایان از مسئولین استان خواست تا فضای ورود نخبگان اقوام و مذاهب در استان فراهم و همه برای جهش در توسعه استان حرکت کنند.
نظر شما