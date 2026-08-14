به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه مرتضی ملکی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و ویلاها، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت سارق را شناسایی کرده و مخفیگاه وی را در یکی از شهرستان‌های همجوار شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی دماوند بیان کرد: مأموران در عملیاتی پلیسی، متهم را به همراه اموال سرقتی دستگیر کردند.

ملکی تصریح کرد: با هماهنگی مرجع قضایی، از مخفیگاه متهم بازدید و اموال مسروقه کشف شد؛ متهم در جریان بازجویی‌ها ضمن پذیرش اتهام انتسابی، به چهار فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرد.