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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

دستگیری سارق حرفه‌ای ویلاها در دماوند

دستگیری سارق حرفه‌ای ویلاها در دماوند

دماوند- فرمانده انتظامی دماوند از دستگیری یک سارق حرفه‌ای اماکن خصوصی و کشف چهار فقره سرقت ویلا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه مرتضی ملکی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و ویلاها، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت سارق را شناسایی کرده و مخفیگاه وی را در یکی از شهرستان‌های همجوار شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی دماوند بیان کرد: مأموران در عملیاتی پلیسی، متهم را به همراه اموال سرقتی دستگیر کردند.

ملکی تصریح کرد: با هماهنگی مرجع قضایی، از مخفیگاه متهم بازدید و اموال مسروقه کشف شد؛ متهم در جریان بازجویی‌ها ضمن پذیرش اتهام انتسابی، به چهار فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرد.

کد مطلب 6916418

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