۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۱۵

با حضور 5 استان:

فستیوال بزرگ استعدادیابی فوتسال در استان مرکزی برگزار می شود

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت فوتبال استان مرکزی از برگزاری فستیوال بزرگ استعدادیابی فوتسال در استان مرکزی خبر داد و گفت: این فستیوال برای سنین زیر 12 سال است.

محمدرضا غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این فستیوال با حضور ورزشکاران پنج استان کشور برگزار می شود، اضافه کرد: در فستیوال بزرگ استعدادیابی فوتبال استان های مرکزی، همدان، لرستان، ایلام و کرمانشاه حضور دارند.

وی با بیان اینکه میزبان این فستیوال اراک است، تصریح کرد: این فستیوال نیمه دوم مرداد ماه سال جاری برگزار می شود.

غفاری در بخش دیگری از سخنان خود  از اعلام فراخوان شرکت در دوره داوری درجه سه فوتبال در این استان خبر داد و گفت: بر اساس اعلام واحد داوران هیات فوتبال استان مرکزی علاقمندان برای شرکت در دوره داوری درجه سه می توانند به هیات فوتبال مراجعه کنند.

وی به واحد داوران شرایط شرکت در این دوره داوری اشاره کرد و گفت: علاقمندان باید حداقل 17 سال و حداکثر 27 سال سن و دارای تحصیلات حداقل سیکل باشند.

رئیس هیئت فوتبال استان مرکزی با بیان اینکه علاقمندان برای شرکت در این دوره با ارائه فتوکپی شناسنامه، کارت ملی و 3 قطعه عکس ثبت نام کنند، ادامه داد: علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر برای ثبت نام در این دوره با شماره 09188644705 محسن بابایی تماس بگیرند.

