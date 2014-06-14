مسکن مهر اسلامشهر همانند شهری جنگ زده است/ رفع اورژانسی مشکلات تا 2 هفته آینده

سید حسین هاشمی در حاشیه حضور در شورای اداری اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی بازدید صورت گرفته از پروژه مسکن ایران مهر اسلامشهر، فقدان راه دسترسی مناسب، درمانگاه، کلانتری، ایستگاه آتش نشانی و... به عنوان عمده ترین مشکلات این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

این مسئول ادامه داد: در این راستا حوزه معاونت عمرانی موظف شد طی دو هفته آینده مشکلات مسکن مهر اسلامشهر را به صورت اورژانسی برطرف کرده و این سایت را از وضعیت موجود خارج کنند، تکمیل پروژه های نیمه تمام و ساخت مدرسه باید از دیگر اولویت ها باشد.

وی خواستار توجه جدی مدیران شهرستانی به مسکن مهر اسلامشهر شد و متذکر شد: در حالی که بیش از 20 هزار نفر ساکن این شهرک هستند متاسفانه خدمات زیربنایی به شهروندان این منطقه ارائه نمی شود، به عنوان مثال مردم جاده دسترسی ندارند و اگر حادثه ای در این رخ دهد راه دسترسی بسیار طولانی است.

استاندار تهران توسعه و نگهداری فضای سبز، نظافت معابر و ارتقای امنیت ساکنین مسکن مهر را از دیگر اموری برشمرد که مسئولان محلی باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آن اقدام کنند.

دولت یازدهم وارث یک مصیبت است

هاشمی، نیت کلی ساخت مسکن مهر را خوب دانست و افزود: اما متاسفانه در حال حاضر مشکلات بسیاری در بخش مسکن مهر تمام کشور داریم، در واقع ما وارث یک مصیبت هستیم به نحوی که بدون برنامه ریزی و کارشناسی شهرکهایی را در خارج از شهر ساخته اند بدون اینکه به زیرساختهای اولیه شهری توجه شود، بحث جاده، درمانگاه، مدرسه و امنیت این شهرک ها لحاظ نشده و این معضلات در تمام کشور است.

رئیس شورای تامین استان تهران با تاکید بر اینکه حق اسکان جدید در سایتهای مسکن مهر استان تهران تا تکمیل امکانات لازم داده نمی شود گفت: مردم عزتمند هستند و ما حق نداریم اینگونه با آنها برخورد کنیم درست است که برای این کار هیچ منابعی تعریف نشده ولی این دلیلی برای کم کاری مسولان نخواهد بود.

وی عملکرد مدیران استان تهران را مثبت ارزیابی کرد و متذکر شد: آرامشی مطلوبی بر حوزه مدیران استان تهران حاکم است، مدیران پیگیر حل مشکلات منطقه خود هستند و ارتباط خوبی با مجموعه استانداری دارند.

طوفان تهران 490 میلیارد ریال خسارت بر جای گذاشت

استاندار تهران در خصوص نحوه بازخواست مدیرانی که عملکرد ضعیفی در جریان طوفان تهران داشتند، خاطرنشان کرد: احساس کردم که حق پایمال می شود لذا کمیته ای متشکل از دو استاد برجسته دانشگاه، برخی از اعضا ستاد بحران استان تهران و مدیران وزارت کشور تشکیل شد و منتظر نتیجه این کمیته هستیم.

هاشمی هشدار داد: در صورتی که قصوری صورت گرفته باشد بطور قطع برخورد مخواهد شد چراکه این طوفان به غیر از بخش کشاورزی، 490 میلیارد ریال در سطح استان تهران خسارت بر جای گذاشت.