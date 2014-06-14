  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۲۰:۲۲

نخستین تمرین استقلال با حضور 3 بازیکن بزرگسال برگزار شد

نخستین تمرین استقلال با حضور 3 بازیکن بزرگسال برگزار شد

دور جدید تمرینات تیم فوتبال استقلال در حالی آغاز شد که تنها سه بازیکن بزرگسال در آن حاضر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال از ساعت 18 امروز شنبه دور جدید تمرینات خود را در کمپ اختصاصی این باشگاه آغاز کرد. در این تمرین که با حضور امیر قلعه‌نویی برگزار شد میلاد قخرالدینی، سجاد شهباززاده و آرش برهانی از جمع بازیکنان بزرگسال حضور داشتند. دیگر حاضرین در این تمرین بازیکنان جوان و عمدتا  تستی بودند.

در این تمرین جواد زرینچه مربی جدید آبی‌ها نیز حضور داشت ولی از پاشازاده خبری نشد. شاهرخ بیانی هم در کنار دیگر مربیان حضور یافت. ضمن اینکه افجه‌ای، پورحیدری و صادق‌پور سه عضو هیات مدیره باشگاه استقلال هم در روز نخست تمرینات خود را به کمپ اختصاصی باشگاه رساندند تا از نزدیک دور جدید تمرینات این تیم را نظاه‌گر باشند.

 

کد مطلب 2311500

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها