نخستین تمرین استقلال با حضور 3 بازیکن بزرگسال برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال از ساعت 18 امروز شنبه دور جدید تمرینات خود را در کمپ اختصاصی این باشگاه آغاز کرد. در این تمرین که با حضور امیر قلعه‌نویی برگزار شد میلاد قخرالدینی، سجاد شهباززاده و آرش برهانی از جمع بازیکنان بزرگسال حضور داشتند. دیگر حاضرین در این تمرین بازیکنان جوان و عمدتا تستی بودند.

در این تمرین جواد زرینچه مربی جدید آبی‌ها نیز حضور داشت ولی از پاشازاده خبری نشد. شاهرخ بیانی هم در کنار دیگر مربیان حضور یافت. ضمن اینکه افجه‌ای، پورحیدری و صادق‌پور سه عضو هیات مدیره باشگاه استقلال هم در روز نخست تمرینات خود را به کمپ اختصاصی باشگاه رساندند تا از نزدیک دور جدید تمرینات این تیم را نظاه‌گر باشند.