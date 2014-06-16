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۲۶ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۲۶

نقل و انتقالات لیگ چهاردهم؛

استقلال مدافع تیم ملی ارمنستان را جذب کرد

استقلال مدافع تیم ملی ارمنستان را جذب کرد

باشگاه استقلال تهران با مدافع تیم ملی ارمنستان به توافق رسید و این بازیکن با امضای قراردادی دو ساله رسما به جمع آبی پوشان پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر امروز دوشنبه طی توافق نهایی میان بهرام افشارزاده مدیر عامل باشگاه استقلال و"هاریر مگویان" دفاع وسط تیم ملی ارمنستان، این بازیکن  با قراردادی دو ساله رسماً به باشگاه استقلال پیوست.

طبق اعلام سایت باشگاه استقلال، هاریر مگویان مدافع میانی تیم ملی ارمنستان بیست و هفت ساله بوده و دارای بیش از 40 بازی ملی است. قرار است مگویان فردا برای انجام معاینات جسمانی در تست پزشکی باشگاه حضور یابد.

تیم فوتبال استقلال در فصل نقل و انتقالات، امید ابراهیمی از سپاهان، میلاد شیخ فخرالدینی از تراکتورسازی تبریز، سجاد شهباززاده از سایپا، محمدرضا خرسندنیا از پدیده مشهد و فرزین گروسیان را از مس سنگون به خدمت گرفته است.

کد مطلب 2313055

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