پیشنهاد شورا به روحانی/ شهردار تهران معاون رییس جمهور شود

اقبال شاکری عضو شورای شهر تهران با اشاره به جزئیات دیدار اعضای شورا با رئیس حمهور گفت: این دیدار به مناسبت 24 خرداد در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بود که در آن معاونان رئیس جمهور، وزرای کشور ، ارشاد، راه و شهرسازی، محمدعلی نجفی مشاور رئیس جمهور و سلطانی فر معاون گردشگری ریاست جمهوری حضور داشتند.

در ابتدای جلسه احمد مسجدجامعی گزارشی از عملکرد شورا و معرفی اعضا و جایگاه‌هایشان ارائه کرد. همچنین نکاتی در خصوص افزایش کمیسیون‌ها و تعداد اعضا بیان شد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین موضوعاتی که اعضای شورا در این دیدار بیان کردند، کمک دولت به توسعه حمل و نقل عمومی، جایگزینی اتوبوس‌ها و تاکسی‌های فرسوده با خودروهای هیبریدی و برقی بود.



شاکری با بیان این که مطالبات شهرداری از دولت در زمینه سهم شهرداری از درآمدهای پایدار، موضوع دیگری بود که اعضا در این دیدار به آن اشاره کردند، گفت: تحقق مدیریت یکپارچه به خصوص در موضوعات مدیریت بحران، آسیب‌های اجتماعی و مدیریت عملیات عمرانی از دیگر محورهای مورد بحث اعضا در این دیدار بود.

همچنین ارتباط شورا با شوراهای فرادست و در خواست ابلاغ هرچه سریع تر آیین نامه اجرایی شورایاری ها دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

این عضو شورای شهر تاکید اعضا بر توجه بیشتر دولت و میراث فرهنگی به بافت‌های هنری و تاریخی را از جمله موضوعات مطرح شده در این دیدار دانست و گفت: اعضا خواستار تخصیص اعتباری برای نگهداری این بناها در پایتخت شدند.

به گفته شاکری، حریم شهر تهران و توجه دولت به مسیر فرودگاه امام (ره) تا شهر تهران از دیگر مطالبات نمایندگان مردم از رئیس دولت بود.

همچنین اعضا خواستار هماهنگی بیشتر میان مدیریت شهری و دولت در موضوعات فرهنگی شد.تقاضا برای گسترش همکاری در خصوص توسعه اشتغال در شهر تهران از دیگر نکات مطرح شده در این جلسه بود.

شاکری گفت: در این دیدار همچنین اعضا پیشنهاد کردند شهردار تهران یکی از معاونان رئیس جمهور شود. حتی این مزاح شد که شهردار تهران معاون اول رئیس جمهور شود که آقای روحانی پاسخ دادند: دو روز بیشتر نیست که آقای جهانگیری به بولیوی رفته و شما قصد دارید آقای قالیباف را جایگزین وی کنید!

شاکری با اشاره به سخنان شهردار تهران در این جلسه گفت: قالیباف در این دیدار اعلام کرد آمادگی هر گونه همکاری با دولت را دارد و معتقد است در شهرداری بهتر می تواند به دولت خدمت کند. رئیس جمهور نیز با تشکر از اعضای شورا خواستار ادامه همکاری دولت و مدیریت شهری شد و اعلام کرد ما از مدیریت شهری توقع داریم به کمک دولت بیاید و به دنبال راه هایی باشد که به صورت خودکفا پروژه‌ها را به سرانجام برساند.

او ادامه داد: رئیس جمهور از مدیریت شهری پایتخت درخواست کرد از امکانات بخش خصوصی در زمینه پروژه‌های شهری استفاده کند و به کمک دولت متکی نباشد.



این عضو شورای شهر تهران در ادامه یاداور شد: رئیس جمهور همچنین از برخی ساخت‌وسازها در سطح شهر گله کردند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.



به گفته شاکری، رئیس جمهور خواستار آن بود که شهرداری کم تر به خزانه دولت اتکا کند و مستقل باشد. همچنین اعضای شورا درخواست کردند جلسه بعدی کمیسیون هشتم دولت در شورا برگزار شود که رئیس جمهور با این موضوع موافقت کرد.

تقی پور سخنگوی شورای شهر تهران و فاطمه دانشور از غایبان این دیدار بودند.