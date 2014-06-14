تاکید رییس جمهور بر لزوم استقلال مالی شهرداری تهران/ مدیریت شهری روی پای خود بایستد

ابوالفضل قناعتی با اشاره به جزئیات دیدار اعضای شورای شهر تهران با رئیس جمهور، گفت: در این دیدار چند تن از معاونان رئیس جمهور و وزرای کشور، راه و ارشاد و همچنین نجفی مشاور رئیس جمهور حضور داشت.

وی ادامه داد: احمد مسجدجامعی در ابتدای جلسه به نحوه شکل‌گیری شهر تهران اشاره کرد و تهران را از پایگاه‌های تفکر شیعی دانست. در ادامه محسن سرخو گزارشی در خصوص حمل و نقل عمومی شهر تهران و دغدغه‌های پایتخت در خصوص توسعه مترو اشاره کرد. سخنان این عضو گزارشی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های مدیریت شهری در زمینه حمل و نقل عمومی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی بود و مطالبه‌ای از رئیس‌جمهور نداشت. همچنین آقای مختاباد نیز موضوعاتی را در حوزه فرهنگ مطرح کردند که در سخنان وی نیز توقعی از رئیس‌جمهور دیده نشد.

به گفته قناعتی، علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شهر تهران در این جلسه درخواست کرد رئیس جمهور هر سه ماه یکبار گزارشی از عملکرد کمیسیون هشتم دولت که به موضوع مشکلات تهران و کلانشهرها می‌پردازد، دریافت و در جریان امور باشد. این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: رئیس کمسیون عمران شورا بر مشکلات حریم پایتخت تأکید کرد و مجتبی شاکری عضو کمیسیون فرهنگی به مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص معماری اسلامی – ایرانی تأکید کرد و از دولت در این رابطه کمک خواست.

قناعتی با اشاره به مطالبات خود از رئیس جمهور در این جلسه گفت: در شهر تهران 3000 اتوبوس گازسوز تردد می کند که به گفته معاون شهردار بمب های ساعتی هستند. من از رئیس جمهور درخواست کردم مصوبات قبلی دولت درخصوص ساماندهی مخازن این اتوبوس ها را اجرایی کند زیرا با اعتبارات شهرداری تنها روزی 10 اتوبوس مورد بازبینی مخازن قرار می گیرند که زمان زیادی برای ایمن سازی همه آنها لازم است.

این عضو کمیسیون عمران شورا اضافه کرد: پرداخت سهم دولت در توسعه مترو و خرید اتوبوس از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود. همچنین درخواست کردم این دولت که اهل تعامل با مدیریت شهری است، مطالبات شهر تهران را از محل هدفمندی یارانه‌ها بپردازد.

قناعتی با اشاره به سخنان شهردار تهران در این جلسه، گفت: قالیباف با بیان این که شهرداری هیچگونه کمکی را از دولت دریغ نکرده است، گفت: ما سه انتظار از دولت داریم. یکی پشتیبانی از شهرداری، دیگری ایجاد مدیریت یکپارچه شهری برای حل مشکلات پایتخت و بحث سوم پول که می تواند حلال مشکلات باشد.

وی در ادامه با بیان این که رئیس جمهور در این دیدار از اعضای شورا خواست که متکی به کمک‌های دولتی نباشند، گفت: آقای روحانی در این دیدار به سفری که به کشور ترکیه داشت اشاره کرد و گفت که برخی از مناطق کپرنشین ترکیه نوسازی شده بود که به گفته مسئولان این کشور بخش خصوصی ساماندهی این بخش از شهر را بر عهده داشته است یا در کشور چین مترو توسط بخش خصوصی توسعه می‌یابد.رئیس جمهور در این دیدار از مدیران شهری درخواست کرد به بخش خصوصی توجه بیشتری کنند و مدیریت شهری تلاش کند روی پای خود بایستد.

قناعتی افزود: رئیس جمهور همچنین به برخی تخلفات شهری مانند ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرد و این مثال را مطرح کرد که در یک خیابان باریک برج‌های بلندی ساخته می‌شود و هیچ راهی برای عبور عابران پیاده نیز درنظر گرفته نمی‌شود و یا در دل پارک پردیسان مجوز ساخت و ساز صادر می‌شود.





