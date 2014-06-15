پشت پرده ناامنی های عراق/غائله داعش تلاش آمریکا و عربستان برای جبران شکست در سوریه

شیخ محمد تقی مولا در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر تاکید کرد آنچه که ما در موصل و چند شهر دیگر عراق شاهد آن بودیم یک توطئه بزرگ علیه ارتش ، دولت وملت عراق بود.

این عضو ائتلاف المواطن که در انتخابات اخیر نیز از مردم نینوا برای حضور در پارلمان رای اعتماد گرفته با اشاره به مشارکت برخی از شخصیت های سیاسی و نظامی و بازماندگان حزب بعث عراق در این غائله گفت : امکان ندارد که ساختاری امنیتی ـ نظامی به حجم نیروهایی که در موصل و اطراف آن حضور داشتند و شمار آنها بیش از 150 هزار نفر اعلام شده تنها ظرف یک ساعت شهر را تسلیم مهاجمان کنند. پس می توان به این نتیجه رسید که دست های خبیث و پشت پرده بعثی ها و بقایای صدامی ها به همراه گروه های تفکیری القاعده ، داعش و امثال آنها با همدستی جنایتکارانی که دل خوشی از دولت مرکزی ندارند، زمینه شکل گیری چنین واقعه ای را سامان دهند.

این عضو برجسته مجلس اعلای اسلامی عراق درباره دست های پشت پرده منطقه ای و بین المللی دخیل در نا امنی های عراق هم گفت : بر کسی پوشیده نیست چند کشور خاص در منطقه هستند که تلاش می کنند عراق هرگز روی خوش امنیت وثبات را نبیند ، امروز دیگر همگان می دانند که چه کشورهایی هزینه ی گروه های تکفیری و به ویژه داعش را برای انجام فعالیت خرابکارانه در منطقه می پردازند و گرنه چگونه این گروه تکفیری می توانست برای چندین ماه در فلوجه و الرمادی در مقابل ارتش عراق مقاومت کند؟

وی با اشاره به تسلیحاتی که گروه داعش آن را با خود به داخل شهر موصل آورده اند به مهر گفت سلاح هایی که در اختیار این گروه است حتی در برخی از موارد از تسلیحات ارتش عراق هم پیشرفته تر بودند .

این نماینده پارلمان عراق در ادامه گفت : من بر این باورم که علاوه بر کشورهای منطقه ای آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز در این غائله مستقیما دست داشته اند واگرنه چگونه می توان مسئله کارشکنی آمریکا طی چند سال گذشته در رابطه با درخواست های عراق برای خرید سلاح از این کشور تفسیر کرد من در جریان تلاش های چند ماهه و مستمر دولت عراق برای خرید سلاح از واشنگتن بودم اما همواره کاخ سفید به عراق خبر می داد که در آینده این مذاکرات انجام خواهد شد در حالیکه شاهد آن هستیم پیشرفته ترین تسلیحات آمریکایی در اختیار گروه داعش قرار گرفته است.

این عضو پارلمان با اشاره به اینکه کشورش در معرض یک توطئه جدید بین المللی قرار گرفته از تمام احزاب و تشکل های سیاسی عراقی خواست تا با کنار گذاردن اختلافات و مشکلات جزئی سیاسی به دفاع از وحدت و تمامیت ارضی عراق بپردازند، زیرا یکایک شهرهای عراق ، حریم هوایی و دریایی کشورش از اهمیت یکسانی برخوردار بوده و نمی توان در مورد هیچ یک از نقاط عراق واژه کم اهمیت را در برخورد سیاسی یا واکنش به اقدامات تجاوزکارانه به کار برد.

مولا از تمام آحاد عراق ملت عراق چه اهل تسنن و چه اهل تشیع چه عرب و کرد یا ترکمن خواست تا دست به دست هم داده و به مقابله با تفکیری ها و دفاع از عراق، مردم و ناموس و مقدسات آنها بپردازند.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر درباره علت آغاز این توطئه بزرگ بین المللی از داخل مناطق سنی نشین عراق هم گفت : بی تردید باید اعتراف کرد که این استان ها جزو مناطقی هستند که ضعف امنیتی در آنها وجود دارد

همچنین نباید فراموش کرد تکفیری ها و حامیانشان شکست سختی را در سوریه متحمل شدند ، بعد از آنکه مردم سوریه با مشارکت 73 درصدی خود بار دیگر بشار اسد را با رای بسیار بالایی به ریاست جمهوری انتخاب کردند ، این گروه های تروریستی از جمله داعش دچار سرخوردگی شدند همین مسئله باعث شد تا بسیاری از آنها سوریه را ترک کنند و بهترین راه برای عقب نشینی آنها هم منطقه ربیعه در مرز سوریه و عراق است تا از آنجا به موصل وسپس به قائم والرمادی بروند و هم اکنون هم شاهد وقوع نا امنی ها درهمین مناطق هستیم.

پس می توان گفت که پیروزی دموکراسی در کشورهای عراق و سوریه، تکفیریها و کشورهای حامی آنها را چه عربستان و قطر و چه آمریکا دچار سرخوردگی کرده است و همین مسئله را به راحتی می توان از گفتمان و واکنش های وزارتخانه های امور خارجه این کشورها در رابطه با رخدادهای موصل لمس کرد.

عضو ائتلاف المواطن با اشاره به حملات مکرر تکفیری ها علیه شهر مقدس سامرا به مهر گفت : تلاش های زیادی از سوی تکفیریها برای تکرار فاجعه انفجار مرقد امامین عسکریین(ع) در این شهر انجام شده واین تلاش ها همچنان نیز ادامه دارد تا کشور به سوی جنگ مذهبی جدیدی سوق داده شود در کنار آن نباید از تلاش های صورت گرفته برای انجام عملیات تروریستی در شهرهای مقدس کربلا و نجف نیز به آسانی گذشت.

به اعتقاد این سیاستمدار عراقی تکفیری ها وحامیانشان به خوبی از جایگاه مراقد مقدس در میان شیعیان آگاهی دارند از این رو تلاش می کنند به هر شکل ممکن عملیات کینه توزانه خود را علیه این شهرهای مقدس و مراقد ائمه اطهار (ع)به انجام برسانند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره اینکه تا چه زمانی باید ملت عراق شاهد این فجایع وادامه ناامنی ها باشند گفت : ما نیازمند وحدت هستیم، ما موظف هستیم که مسائل جزئی را به کناری نهاده و منافع کشور را در راس اولویت های خود قرار دهیم، میهن پرستی باید در راس اولویت های سیاستمداران قرار بگیرد و بتوان در کنار آن ارتشی میهن پرست با عقاید و دکترین ملی گرایی تاسیس کرد ارتشی که پرسنل آن پول وحقوق را مهمترین هدف خود برای فعالیت در آن قلمداد نکنند در آن زمان خواهیم توانست به پیشرفت های زیادی در امر بسط امنیت در کشور نایل شویم.