توصیه های مهم مرجعیت عالی دینی عراق/تاکید بر تحکیم پیوندهای محبت و برادری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، آیت الله العظمی علی سیستانی مرجع عالی دینی عراق از مردم این کشور خواسته است برای تحکیم پیوندهای برادری و محبت و الفت میان خود تلاش کنند.

مرجعیت عالی دینی عراق خاطر نشان کرده است از دستگاههای رسمی ذیربط می خواهیم تدابیر لازم را برای جلوگیری از مظاهر مسلحانه اتخاذ کنند.

آیت الله سیستانی تاکید کرده است از همه مردم می خواهیم نهایت خویشتن داری خود را حفظ کنند.

مرجعیت عالی دینی عراق همچنین به همه مردم این کشور توصیه کرده است از هرگونه رویکرد و رفتار قومی یا طایفه ای که به وحدت عراق خدشه وارد کند، اجتناب کنند.

المیادین همچنین از کشته شدن استاندار نینوی در حملات داعش خبر داد.