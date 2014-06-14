لواء عقیله زینب(س) هم به شکار تکفیریها رفت/4 هزار رزمنده مصمم به نابودی داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، چهار هزار رزمنده عضو لواء عقیله زینب(س) با ورود به عراق برای پیوستن به لواء ابوالفضل العباس(ع) و ذوالفقار در جنگ با تروریستهای داعش به ویژه در موصل راهی این مناطق شدند.

یک منبع بلندپایه امنیتی گفت چهار هزار رزمنده عراقی در قالب لواء عقیله ظهر شنبه وارد بغداد شدند و بلافاصله برای نبرد با باند داعش و آزادسازی موصل از چنگال تروریستهای تکفیری به سمت این شهر حرکت کردند.

این منبع اظهار داشت تمام رزمندگان از این مسئله خوشحال هستند که بار دیگر با داعش می جنگند، تروریستهایی که پس از شکست در سوریه در مقابل رزمندگان لواء عقیله و ابوالفضل العباس(ع) از سوریه گریخته و به عراق آمدند.

این منبع همچنین اظهار داشت رزمندگان لواء ابوالفضل العباس(ع) هم روز شنبه در اولین درگیری خود با تروریستهای داعش در بیجی، الضلوعیه و الجوزی در استان صلاح الدین توانستند دست کم 30 تروریست را به هلاکت برسانند.

رزمندگان این لشگر که توانستند بودند منطقه زینبیه دمشق را به طور کامل از وجود تروریستهای تکفیری پاکسازی کنند، در پی تحرکات جنگ طلبانه آنها در عراق و تعرض به مقدسات، سوریه را به مقصد عراق ترک کردند تا در لبیک به ندای مرجعیت عالی دینی، این بار در خاک کشورشان تروریستهای تکفیری را تار و مار کنند.

از سوی دیگر الغدپرس گزارش داد لواء عقیله و دیگر رزمندگان داوطلب مجهز به پیشرفته ترین سلاحها هستند و در کنار نیروهای امنیتی برای آزادسازی تکریت و موصل از چنگال داعش عمل خواهند کرد، لواء ابوالفضل(ع) و لواء عقیله(س) در سوریه خسارتها وتلفات سنگینی به القاعده و داعش وارد کرده بودند.

این رسانه گزارش داد رزمندگان عراقی که از سوریه آمده اند عزم خود را برای نابودی داعش و کسانی که همدست آنها هستند در عراق برای همیشه جزم کرده اند.