پینتو: پیروزی برابر اروگوئه اعتماد به نفس بازیکنان ما را بالا برده است

به گزارش خبرنگار مهر، خورخه لوئیس پینتو، سرمربی تیم ملی فوتبال کاستاریکا که تیمش با شکست اروگوئه موفق شد شگفتی بیافریند، اظهار داشت: بازیکنان من با شجاعت مقابل اروگوئه بازی کردند و ما از نتیجه راضی هستیم. من برای تیم ملی اروگوئه احترام زیادی قائلم اما واقعیت این است که بازیکنان ما از هر نظر برتر بودند.

وی در همین خصوص افزود: بازیکنانم در نیمه دوم کیفیت خود را نشان دادند. ما توانستیم که با سرعت دادن به بازی تیم اروگوئه را در دفاع نگه داشته و گل بعدی را بزنیم. ما از قبل می دانستیم که بازیکنانی همچون کاوانی و فورلان را چگونه مهار کنیم. ما امروز فقط یک دیدار را بردیم در حالیکه جام جهانی همچنان ادامه دارد.

پینتو تاکید کرد: پیروزی برابر اروگوئه اعتماد به نفس بازیکنان ما را برای رویارویی با انگلیس و ایتالیا بالا برده است. کاستاریکا همچنان می خواهد به تاریخ سازی خود ادامه دهد.