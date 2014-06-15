احداث دانشکده ایرانشناسی و گردشگری در فومن/ 50 درصد مردم گیلان با افت ولتاژ برق مواجه هستند

ناصر عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موافقت اولیه تاسیس این دانشکده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده است.

وی همچنین از تامین هفت هکتار زمین برای احداث ساختمان این دانشکده در فومن اشاره کرد و اظهارداشت: دانشکده ایرانشناسی و گردشگری به عنوان یک دانشکده وابسته به دانشگاه گیلان فعالیت خواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: گیلان به ویژه شهرستان فومن از قطب های مهم گردشگری کشور به شمار می رود.

وی در ادامه از دریافت موافقت تاسیس دو دانشکده دیگر به نام های دانشکده علمی و کاربردی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دانشکده پرستاری و مامایی در این شهرستان خبر داد و گفت: دانشکده علمی و کاربردی نیمه دوم امسال دانشجو می پذیرد.

عاشوری همچنین با بیان اینکه بیش از 50 درصد مردم روستانشین گیلان از نعمت گاز محروم هستند، افزود: دولت این استان شمالی را باید در اولویت نخست گازرسانی قرار دهد.

وی افزود: توسعه گازرسانی در گیلان باید با هدف جلوگیری از تخریب جنگل و محیط زیست، توسعه،و عمران و آبادانی صورت گیرد.

گیلان به لحاظ جغرافیایی یک کلانشهر کوچک در کشور به شمار می رود

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه گیلان به لحاظ جغرافیایی یک کلانشهر کوچک در کشور به شمار می رود، گفت: گازرسانی در استان کمترین هزینه را نسبت به سایر استان های کشور دارد چون زیر ساخت های اساسی از قبیل خط انتقال، تامین گاز و ایستگاه های تقلیل فشار در منطقه وجود داشته فقط باید شبکه اجرا شود.

وی در ادامه از افتتاح گاز 24 روستا طی دو ساله اخیر در شهرستان های فومن و شفت اشاره کرد و افزود: اجرای شبکه گازرسانی در 20 روستا دیگر این دو شهرستان در حال اجرا است.

عاشوری از افتتاح و بهره برداری 16 مدرسه به همت دولت و خیران در فومن و شفت در این مدت خبر داد و افزود: این مدارس غیر از پروژه های نیمه کاره هستند.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی دو پروژه بزرگ در زمینه مراکز علمی و دانشگاهی اشاره کرد و بیان داشت: دانشگاه آزاد اسلامی با هشت میلیارد تومان و دانشگاه پیام نور با شش میلیارد تومان از جمله این پروژه ها هستند.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی گفت: این دو پروژه به ترتیب در مدت 18 و 20 ماهه ساخته و به بهره برداری می رسند.

وی افزود: در زمینه مراکز علمی و دانشگاهی در سال های اخیر شهرستان های فومن و شفت رشد خوبی داشته است.

عاشوری از فعالیت پنج مرکز علمی و دانشگاهی در این دو شهرستان اشاره کرد و اظهارداشت: دانشکده غیرانتفاعی دامون، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی، علمی و کاربردی و دانشکده فنی پردیس دانشگاه تهران از جمله این مراکز هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون چهار هزار و 781 نفر دانشجو در این مراکز مشغول به تحصیل هستند، یادآورشد: توسعه مراکز دانشگاهی نقش مهمی در اشتغالزایی و روق اقتصادی منطقه دارد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی از شانیت و اثر گذاری بالایی در تمامی عرصه های برخوردار هستند.

وی افزود: نمایندگان گیلان به رغم داشتن سلیقه ها و تفکرات سیاسی مختلف خوشبختانه در مجلس شورای اسلامی از یک شانیت بالایی به لحاظ حضور، بروز، موضع گیری در طرح ها و لوایح، صحن علنی و کمیسیون ها برخوردار بوده از اینرو می طلبد از ظرفیت هر 13 نماینده مردم در استای توسعه همه جانبه استان بیشتر بهره گیری شود.

عاشوری در ادامه با بیان اینکه کشاورزی پایه اقتصاد گیلان را تشکیل می دهد، اظهارداشت: مردم این استان زیبایی شمالی مفتخر به تامین بخش زیادی از غذایی مردم ایران هستند.

کشاورزی گیلان از کم مهری ها و بی توجهی ها به شدت رنج می برد

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: علی رغم تمامی کم مهری ها و بی توجهی ها که به بخش کشاورزی استان می شود به لطف خدا مردم گیلان در بخش های مختلف از قبیل تولید گوشت سفید، گوشت قرمز، ماهیان سردآبی و گرم آبی، چای، مرکبات، زیتون، بادام زمینی، مرغ مادر، مرغ اجداد، فندق و سایر موارد در کشور حرف زیادی برای گفتن دارند.

وی افزود: گیلان در تولید برنج مقام دوم، چای مقام اول، مرکبات مقام پنجم، زیتون مقام سوم، فندق مقام اول، بادام زمینی مقام اول، مرغ گوشتی مقام سوم، مرغ مادر مقام سوم و مرغ اجداد مقام دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

عاشوری تاکید کرد: گیلان در بخش کشاورزی ظرفیت های مثبت و خوبی دارد از اینرو می طلبد این ظرفیت ها در بحث اشتغال و اقتصاد استان هدایت شود.

وی اذعان داشت: هنر مسئولان استان باید در راستای شکوفایی و تقویت زمینه ها و استعدادهای که در استان وجود دارد، باشد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی گفت: در بخش کشاورزی، دام و طیور هر چقدر و با هر میزانی سرمایه گذاری در استان انجام شود قابل دفاع و توجیه اقتصادی دارد.

وی در ادامه از آسفالت 47 راه مواصلاتی و دو پل در شهرستان های فومن و شفت طی دوساله اخیر خبر داد و افزود: توسعه و ارتقای کیفی راه ها از زیر ساخت های مهم در هر منطقه است.

عاشوری همچنین از بهره برداری دو پل (پل ورودی جاده سراوان به شهر شفت و پل بداب شفت ) که برای مردم مشکل آفرین بود، اشاره کرد و اظهارداشت: پل ورودی جاده سراوان به شهر شفت با 1.5 میلیارد تومان سرمایه گذاری و پل بداب شفت با 300 تا 400 میلیون تومان در این مدت تعریض و به بهره برداری رسید.

وی با تصریح اینکه امسال 10 میلیارد تومان اعتبار برای احداث پل ورودی شهر فومن اختصاص یافته است، بیان داشت: طی سال جاری ورودی و خروجی زیرگذر و روگذر این پل به بهره برداری می رسد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی از آغاز دوباره عملیات اجرایی پروژه راه ماسوله به ماجولان پس از 15 سال توقف ساخت اشاره کرد و گفت: جاده ماسوله به ماجولان یک راه بین استانی است.

وی در ادامه اعتبار این پروژه را پنج میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با آسفالت 10 کیلومتر این مسیر طی سال 93 و 94 هر سال پنج کیلومتر، فومن به شهرستان خلخال استان اردبیل متصل می شود.

256 میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی شبکه برق گیلان نیاز است

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی گفت: برای بازسازی شبکه برق گیلان به 256 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

ناصر عاشوری در گفتگو با خبرنگابر مهر مشکلات برق در گیلان را بسیار شدید دانست و افزود: شبکه برق استان با بیش از 30 سال قدمت بسیار فرسوده و جوابگوی تامین برق مورد نیاز مردم نیست.

وی همچنین با بیان اینکه 256 میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی شبکه برق استان نیاز است، اظهارداشت: در حال حاضر بیش از 50 درصد مردم گیلان با افت ولتاژ برق مواجه هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای رفع مشکل افت ولتاژ برق در شهرستان های فومن و شفت 48 مورد نصب ترانس جدید و تعمیرات اساسی شبکه برق انجام شده است.

وی در ادامه از اختصاص سه میلیارد تومان اعتبار برای پروژه ملاسرا - شفت – زنجان خبر داد و افزود: این پروژه از ملاسرا به طرف شفت در حال اجرا است.

عاشوری از تکمیل ساخت بخش ساختمانی و ابنیه بیمارستان 32 تختخوابی شفت با شش میلیارد تومان اشاره کرد و اظهارداشت: این بیمارستان در سه طبقه شامل بخش های اورژانس، جراحی، زنان و زایمان، جراحی مردان، دیالیز و بخش اداری در زمینی به مساحت سه هزار و 700 متر مربع و با اعتبار شش میلیارد تومان ساخته شده است.

وی همچنین با بیان اینکه تاکنون یک میلیارد و 200 میلیون ریال برای ساخت و تجهیز اورژانس این بیمارستان هزینه شده است، اظهار داشت: با تامین پنج میلیارد تومان اعتبار سایر بخش های بیمارستان در هفته دولت امسال با حضور وزیر بهداشت و درمان افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

نماینده مردم شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در استان تاکید کرد و گفت: آب های سطحی گیلان به دلیل استفاده بی رویه از سم و کود در حوزه کشاورزی به شدت آلوده و باعث افزایش آمار سرطان در منطقه شده است.

وی بر لزوم کاهش مصرف سهم و کود در گیلان اشاره کرد و افزود: تولید محصولات ارگانیک باید از برنامه های و سیاست های مسئولان استان باشد.

عاشوری همچنین از آبرسانی به 17 روستا در شهرستان های فومن و شفت طی دو ساله اخیر خبر داد و اظهارداشت: علاوه بر این آبرسانی به 14 روستا این منطقه در حال انجام است.