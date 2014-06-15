به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز ارجمند مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حکمی را خطاب به دبیر اجرایی سی‌امین جشنواره موسیقی فجر منتشر کرده است.

وی در این حکم آورده است: «نظر به سوابق اجرایی جنابعالی و به پیشنهاد دبیر محترم جشنواره جناب آقای ریاحی، جنابعالی را به عنوان دبیر اجرایی سی‌امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر منصوب می‌کنم. امید است با همراهی و همدلی با همکاران محترم، امور اجرایی جشنواره را با کیفیت مطلوب به پیش برده و در تحقق اهداف پیش بینی شده جشنواره موفق باشید.»

علی ترابی در حال حاضر رئیس انجمن موسیقی ایران است و پیش از این نیز سابقه مدیریت اجرایی دوره های 23، 27، 28 و 29 جشنواره بین المللی موسیقی فجر را بر عهده داشته است.

