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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۵۳

دبیر اجرایی سی‌امین جشنواره موسیقی فجر منصوب شد

دبیر اجرایی سی‌امین جشنواره موسیقی فجر منصوب شد

علی ترابی با حکمی از سوی مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد به عنوان دبیر اجرایی سی‌امین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز ارجمند مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حکمی را خطاب به دبیر اجرایی سی‌امین جشنواره موسیقی فجر منتشر کرده است.

وی در این حکم آورده است: «نظر به سوابق اجرایی جنابعالی و به پیشنهاد دبیر محترم جشنواره جناب آقای ریاحی، جنابعالی را به عنوان دبیر اجرایی سی‌امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر منصوب می‌کنم. امید است با همراهی و همدلی با همکاران محترم، امور اجرایی جشنواره را با کیفیت مطلوب به پیش برده و در تحقق اهداف پیش بینی شده جشنواره موفق باشید.»

علی ترابی در حال حاضر رئیس انجمن موسیقی ایران است و پیش از این نیز سابقه مدیریت اجرایی دوره های 23، 27، 28 و 29 جشنواره بین المللی موسیقی فجر را بر عهده داشته است.  
 

کد مطلب 2311769

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