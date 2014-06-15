به گزارش خبرنگار مهر، محورهای همایش علمی پژوهشی سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت صبح امروز یکشنبه 25 خردادماه در نشست رسانه ای با حضور شهاب اسفندیاری استاد دانشگاه و دبیر علمی این همایش و یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت تشریح شد.

در ابتدای این نشست یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به عنوان سخنگوی این جشنواره اقدامات تروریستی گروهک «داعش» را محکوم کرد و گفت: جریان های افراطی تکفیری و سلفی به نام اسلام فجیع ترین کشتارهای انسانی را انجام می دهند و درصدد هستند تصویری موهش از اسلام و اسلام گرایان به دنیا معرفی کنند. همه ما می دانیم آنچه که به نام اسلام با زبان جنایتکاران عنوان می شود چهره واقعی اسلام نیست.

وی در ادامه افزود: از همین رو جشنواره فیلم مقاومت این اقدام وحشیانه را محکوم می کند و امیدواریم امروزه دوربین مستندسازان روشن باشد و بتواند گوشه ای از این فجایع را به دنیا نشان دهد.

عشیری درباره بخش علمی و پژوهشی سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت گفت: جشنواره فیلم مقاومت ریشه دارترین جشنواره در حوزه انقلاب اسلامی است و خاستگاه بسیاری از فیلمسازان صاحب‌نام همین جشنواره بوده است. این دوره از جشنواره فیلم مقاومت با رویکرد مقاومت، بصیرت و شکوفایی برگزار می شود که در کنار بخش های اصلی، بخش پژوهش سینمای مقاومت را نیز برگزار می کنیم.

در ادامه این نشست رسانه ای شهاب اسفندریاری دبیر علمی همایش سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با اشاره به اهداف و سیاست های کمیته علمی و پژوهشی این جشنواره گفت: مفهوم مقاومت در ادبیات دانشگاهی سینمای جهان وجود دارد و این مفهوم از دهه 60 میلادی توسط دو فیلمساز آرژانتینی ظهور و بروز پیدا کرد و همچنان مورد توجه مورد توجه ادبیات سینمایی دانشگاه های بزرگ است.

اسفندیاری به دلایل گرایش زمینه های اجتماعی به مفهوم مقاومت اشاره کرد و گفت:در طول تاریخ سینما بیشتر به ارائه تصویر و تفکرات استعمارگران پرداخته و بسیاری از فیلم‌ها تصاویر استعمارگران را برای مردم به نمایش گذاشته‌اند. از سوی دیگر در مقابل این سینمای استعماری شاهد سینمای آزادی‌طلب نیز بودیم و یکی از تجلی‌های سینمای مقاومت جلوه کردن همین سینمای آزادی طلب بوده است.

اسفندیاری همچنین خاطرنشان کرد: در دانشگاه یوسی ال لندن درسی به نام سینمای مقاومت تدریس می شود بنابراین آنها با مقوله مقاومت به خوبی آشنا هستند و کشور ما ایران نیز باید زودتر از اینها به مفهوم سینمای مقاومت می پرداخت و آنرا تبیین می کرد.

این پژوهشگر سینما به نسبت سینمای ایران با مفهوم مقاومت اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین جلوه های مقاومت در جهان اسلام بوده که با همدلی بسیاری از فیلمسازان همراه بود ولی متاسفانه در طول زمان بسیاری از هنرمندان انقلاب از محله انقلاب رفتند.

اسفندیاری در ادامه این نشست با اشاره به اهداف این همایش متذکر شد: یکی از اهداف بزرگ این بخش از جشنواره فیلم مقاومت ایجاد فضایی برای نقد فرهنگی عملکرد مدیران فرهنگی است. نکته دیگر بیان آفت هایی است که متاسفانه در مفهوم مقاومت گنجانده شده است. آفت هایی که امروزه به نام ریاکاری، فرصت طلبی، منفعت خواهی معمول است از همین رو باید راهکارهایی اندیشیده شود تا مقوله سینمای مقاومت از سینمای ضد دفاع مقدس و ضد مقاومت مشخص شود.

اسفندریاری درباره ارتباط ایران با مفهوم سینمای مقاومت نیز گفت: انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین جلوه های مقاومت است که نه تنها در برابر استعمار و امپریالیسم و نظام های سلطه قد برافراشته است بلکه در برابر گفتمان نظام سکولار (تفکراتی که دین را از ساحت اجتماع به حاشیه برده است) هم مقاومت کرده است.



وی در ادامه افزود: در هر فضایی از هر جامعه ای گفتمان هایی مسلط هستند و در فضای فرهنگ و هنر کشور نیز گفتمان هایی که قالب محسوب می شوند لزوما همگن نیستند.

دبیر علمی همایش جشنواره مقاومت بیان کرد: الگوهای کهن در ادبیات سینما از جمله محورهایی است که با حضور اساتید در این همایش به آن پرداخته خواهد شد همچنین نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی برای دانشجویان سینما و جلسات نقد و بررسی فیلم های مربوط به اسلام هراسی نیز برگزار خواهد شد.

وی در پایان افزود: یکی دیگر از بحث های این پژوهش بحث حضور زنان در سینمای انقلاب و دفاع مقدس است به ویژه که در چند سال اخیر شاهد حضور پر رنگ بازیگران زن سینمای ایران در فیلم هایی با رنگ مایه های دفاع مقدس بوده ایم. همچنین برگزاری کارگاه های فیلمسازی با مفهوم مقاومت و جلسات نقد و بررسی در مفهوم اسلام هراسی و ایران هراسی از دیگر محورهای همایش علمی و پژوهشی سیزدهمین جشنواره دفاع مقدس است. علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را تا تاریخ 10 تیرماه در قالب 300 کلمه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با رویکرد مقاومت، بصیرت و شکوفایی در گستره «سینمای ایران» و «سینمای بین‌الملل» همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس برگزار خواهد شد.