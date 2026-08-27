مهارت، مسیر ورود جوانان اردبیل به بازار کار

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بهبود در نشست با مؤسسان آموزشگاههای آزاد فنیوحرفهای اردبیل، مهارت را یکی از مهمترین مسیرهای ورود جوانان به بازار کار دانست و اظهار کرد: امروز بازار کار بیش از هر زمان دیگری به نیروی انسانی ماهر و دارای توانمندیهای عملی نیاز دارد و آموزشهای فنیوحرفهای باید این نیاز را بهصورت هدفمند پاسخ دهد.
وی با اشاره به ظرفیت گسترده آموزشگاههای آزاد فنیوحرفهای در استان افزود: این آموزشگاهها به دلیل ارتباط نزدیک با جامعه و ظرفیت موجود برای ارائه آموزشهای متنوع، میتوانند سهم مهمی در توسعه مهارتآموزی، توانمندسازی جوانان و آمادهسازی نیروی کار مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی داشته باشند.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای استان اردبیل با تأکید بر ضرورت حرکت آموزشهای مهارتی متناسب با تحولات بازار کار تصریح کرد: رشتهها و دورههای آموزشی باید بر اساس نیازهای واقعی کارفرمایان، ظرفیتهای اقتصادی استان و مهارتهای مورد تقاضای بازار طراحی و تقویت شوند تا مهارتآموختگان پس از پایان دوره، آمادگی بیشتری برای ورود به محیط کار داشته باشند.
بهبود، ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی را از اولویتهای مهم عنوان کرد و گفت: صرف ارائه آموزش و صدور گواهینامه نباید هدف نهایی باشد، بلکه باید به دنبال تربیت نیرویی باشیم که بتواند مهارت خود را در محیط واقعی کار به کار بگیرد و برای خود و دیگران فرصت شغلی ایجاد کند.
وی همچنین بر ضرورت بهروزرسانی دانش تخصصی مربیان، تجهیزات آموزشی و محتوای دورهها تأکید کرد و افزود: توسعه مهارتهای نوین و توجه به فناوریهای جدید، یکی از الزامات پاسخگویی به نیازهای آینده بازار کار است و آموزشگاههای آزاد باید در این مسیر نقش فعالتری ایفا کنند.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای استان اردبیل با اشاره به اهمیت تعامل میان دستگاه متولی آموزشهای مهارتی و آموزشگاههای آزاد خاطرنشان کرد: استفاده از دیدگاهها و تجربیات مؤسسان میتواند به شناسایی چالشها، رفع موانع و ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی کمک کند.
در این نشست، مؤسسان آموزشگاههای آزاد فنیوحرفهای نیز به بیان دیدگاهها، مسائل و پیشنهادهای خود در زمینه توسعه آموزشهای مهارتی، ارتقای کیفیت دورههای آموزشی و افزایش نقش آموزشگاهها در تربیت نیروی کار ماهر پرداختند.
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