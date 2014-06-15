168 پروژه نیمه تمام در شهرستان دشتی داریم/ نیازمند 750 میلیارد اعتبار هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح یکشنبه در حاشیه شورای برنامه‌ریزی شهرستان دشتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر در سطح شهرستان 168 پروژه نیمه تمام وجود دارد که برای اتمام آنها 750 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی ادامه داد: در سال جاری مبلغ 310 میلیارد ریال اعتبار برای پروژه‌های عمرانی شهرستان دشتی از محل اعتبارات تملک ودارایی‌های سرمایه‌ای تصویب شده که از این مبلغ 180 میلیارد ریال آن بابت عدم تخصیص اعتبارات سال گذشته است.

فرماندار دشتی بیان کرد: در حال حاضر 112پروژه عمرانی در سطح شهرستان دارای پیشرفت فیزیکی بالای 60درصد است که برای اتمام آنها مبلغ 200 میلیارد ریال مورد نیاز است.

47 پروژه عمرانی بالای 40 درصد پیشرفت فیزیکی داریم

مهرجو یادآور شد: همچنین تعداد 47 پروژه عمرانی بالای 40 درصد پیشرفت فیزیکی و 9 پروژه عمرانی با پیشرفت زیر 40 درصد در شهرستان وجود دارد.

وی به اولویت‌ها و ویژگی‌های تامین اعتبارات سال جدید اشاره و خاطرنشان کرد: پروژه‌های بهداشت و درمان، آب‌رسانی شهری و روستایی، راهای اصلی وروستایی و عمران شهری وروستایی و ورز و جوانان از اولویت های اصلی تامین اعتبارات عمرانی سال جدید است.

مهرجو در ادامه تصریح کرد: پروژه‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد از دیگر اولویت‌های تامین اعتبارات سال جاری است.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی بعد از ارسال صورتجلسه در اسرع وقت نسبت به مبادله موافقتنامه اقدام کنند و در انتخاب پیمانکاران نیز دقت بیشتری به خرج دهند و نظارت جدی بر اجرای پروژه‌ها داشته باشند.