طرح پایلوت اشتغال در روستاهای رضی حمایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین منوری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال اردبیل گفت: این طرح در جلسه بخشداری آذر ماه سال گذشته مصوب شده و در طول 17 روز از هزار و 300 متقاضی ثبت نام کرده است.

وی افزود: هزار و 100 متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده اند و ادامه طرح به دلیل عدم همکاری بانک ها متوقف مانده است.

منوری با بیان اینکه تسهیلات بعد از استعلام از مهارت، بیمه، وضعیت اشتغال و میزان تسهیلات دریافتی افراد ارائه می شود، اضافه کرد: با توجه به نیاز روستاییان برای تحقق این طرح ضروری است بانک ها همکاری کنند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه ارائه اعتبار از محل طرح خود اشتغالی برای این طرح ممنوع است، ادامه داد: گره کار با همکاری نهادهای بانکی گشوده می شود.

به گفته منوری از جمله مهم ترین طرح های این حوزه کشت زعفران است که متقاضی و شرایط ایجاد دارد.

وی با بیان اینکه مطالعات نشان می دهد زعفران این منطقه حتی از قائنات بهتر است، اضافه کرد: در صورت حمایت از تسهیل دهی می توان کشت زعفران در این منطقه را توسعه داد.

هشت روستا در اردبیل استعداد کشت زعفران دارند

در این جلسه همچنین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قابلیت کشت زعفران را محدود به منطقه نمین ندانست و تصریح کرد: هشت روستا در اردبیل قابلیت کشت این محصول را دارند.

به گفته عدیل سروی یکی از این روستاها رویتای کول تپه در رضی است که به دلیل شرایط اقلیمی می تواند محل کشت زعفران باشد.

وی افزود: در صورتی که لیست متقاضیان طرح به جهاد کشاورزی ارائه شود حمایت لازم صورت خواهد گرفت.

سروی با بیان اینکه کشاورزان تسهیلات را جهت تامین پیاز زعفران نیاز دارند،ادامه داد: هر هکتار نیازمند سه تن پیاز است که کیلویی 30 هزار ریال به فروش می رسد.

در پایان این جلسه مقرر شد امکان تشکیل تعاونی برای کشت زعفران در این منطقه مطالعه شده و نتایج ان در جلسه بعدی ارائه شود.