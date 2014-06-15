به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، در فاصله یک روز مانده تا اولین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در بیستمین دوره جام جهانی، هتل پستانا که محل اقامت ملی پوشان در شهر کوریتیباست، میزبان علاقمندان و طرفدارانی است که هر کدامشان کیلومترها راه را به عشق دیدن ایران طی کرده اند تا شاهد دیدار با نیجریه و سپس آرژانتین و بوسنی باشند.

با اینکه تدابیر امنیتی شدیدی اطراف هتل تیم ملی وجود دارد و اجازه ورود به هیچ فرد متفرقه ای را نمی‌دهند، اما ایرانی‌های علاقمند خود را به مقابل هتل تیم ملی رسانده‌اند تا شاید یکی از بازیکنان را ببینند و شاید هم بتوانند یک پیراهن ایران را برای دیدار فردا در اختیار بگیرند.

تعدادشان خیلی زیاد نیست اما عشق و علاقه‌شان به ایران ستودنی است. آنچنان از ایران و مردانش حرف می زنند که هر شنونده را متحیر می‌کنند. نمونه همه آنهایی که آمده بودند "نیما عامری" جوان پرانرژی است که خود را از نیویورک به برزیل رسانده است. او هیچگاه ایران را ندیده و فارسی را از پدربزرگ و مادربزرگش یاد گرفته. با این حال با حرارت خاصی در مورد ایران صحبت می کند. نیما حالا در نیویورک وکیل است.

این جوان باانرژی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به برزیل دلیل حضورش را اینگونه تشریح می کند: از قبل دوست داشتم بیایم بازی‌های ایران را ببینم اما خیلی اتفاقی تصمیم‌مان جدی شد و دو روز قبل به همراه دوستم رفتیم و به سختی بلیت و ویزا گرفتیم و امروز هم به کوریتیبا رسیدیم.

وی در مورد شناختی که از تیم ملی فوتبال ایران دارد می‌گوید: من تا به حال ایران نبوده‌ام. با این حال فوتبال کشورم را دنبال می‌کنم. به نظرم تیم خوبی داریم و می‌توانیم نیجریه را ببریم اما کار سختی است. تیم ملی ایران نسبت به گذشته جوان شده و بازیکنان گمنام تری دارد.

این هوادار فوتبال ایران ادامه داد: با این حال من برای تیم ملی کشورم آرزوی موفقیت می‌کنم. من از نیویورک آمده‌ام تا این بازی را ببینم و برگردم. برای بازی با آرژانتین نمی‌مانم چون می‌دانم می‌بازیم! اما خیلی امیدوارم که تیم ملی ما بتواند نیجریه را ببرد.

این جوان ایرانی که در آمریکا وکیل است، در مورد شیطنت احتمالی برخی به خاطر مسائل سیاسی در دیدار ایران با نیجریه گفت: به نظرم فوتبال یک ورزش است و حرف سیاسی زدن در آن ممنوع است. همه باید به عشق ایران وارد ورزشگاه شویم. تنها چیزی که برای ما باید مهم باشد نام ایران است چرا که فوتبال حرف سیاسی ندارد. ما برای تشویق ایران آمده‌ایم و به دنبال مسائل سیاسی نیستیم.

نمونه‌های زیاد دیگری امروز مقابل هتل تیم ملی بودند. آنها تنها به عشق ایران آمده‌اند و می‌خواهند کشورشان را تشویق کنند. حتی خیلی از برزیلی‌ها هم حامی تیم ملی فوتبال ایران هستند و خیلی از آنها عنوان کرده‌اند، برای دیدار با آرژانتین به ورزشگاه خواهند آمد تا ایران را تشویق کنند.