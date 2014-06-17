فارابی موسیقی خیال انگیز را اوج موسیقی می داند/ فیلسوف کار سیاسی نمی کند اما باید به سیاست فکر کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم عصر امروز در آئین رونمایی کتاب موسیقی کبیر اثر فارابی گفت: باید ترجمه های دیگر این کتاب به زبانهای مختلف را دید تا به عظمت کار برکشلی پی برد. برکشلی موسیقیدان بود من خلف ایشان در کمیسیون ملی یونسکو بودم به ایشان عرض کردم که من در کتابی که درباره فارابی نوشتم هیچ از موسیقی ندارم.

وی به مثلث فارابی، موسیقی، برکشلی اشاره کرد و افزود: من از 50 سال پیش مدعی بودم که فارابی موسس فلسفه اسلامی است. بدون اینکه نظرات مخالفان را نبینم و از آنها رد بشوم. خیلی ها فلسفه اسلامی را فلسفه نمی دانند برخی معتقدند برگرفته از فلسفه یونان است، برخی می گویند کلام است چیزی که باید امروز به آن فکر کنیم جامعیت شخص فارابی است.

وی با اشاره به اینکه دانشمندان قدیم همه جامع بودند، اظهار داشت: چون تخصص نبود دانشمندان جامع بودند اما معنی جامع همه جا یکی نیست. اگر شما در احوال و آثار نصیرالدین طوسی نظر کنید می بینید که اعجوبه دوران خود همه علوم را می داند اما فارابی به دلیل تقدم زمانی جایگاه ممتازی دارد.

این استاد فلسفه با بیان اینکه ما یک دوران رویکرد به علوم داریم، یادآور شد: این فقط علوم یونانی نبود که ما گرفتیم بلکه چینی و هندی را و همه علوم عالم را فرا گرفت.

وی با اشاره به اینکه این مسئله ناسیونالیستی نیست بلکه یک مسئله تاریخی است، گفت: فارابی با دقت آثار مترجمان بزرگ را می خواند آثار یونانی ترجمه شده را چونان مطالعه می کند که نسبت تمام علوم را می فهمد. فارابی تمام علوم را در یک وحدت یافته و به دست آورده است.

داوری با تأکید بر اینکه فارابی فلسفه یونانی، علوم یونانی، همه را در یک وحدتی گرد آورد و جمع کرد، تصریح کرد: فارابی اگر سیاست گفته آن را از فلسفه جدا نکرد و برعکس. فلسفه در مدینه است، خانه که فلسفه ندارد. خانه جای زندگی بیولوژیک است که میان انسان و تمام حیوانات یکسان است.

وی با طرح این سؤال که فارابی چگونه زندگی کرد؟، گفت: منظور چگونه رشد کردن نیست. ارسطو سیاست را سیاست مدینه دانست. بنابراین فلسفه او از سیاست جدا نبود. سقراط محاکمه شد به خاطر اینکه نظم مدینه را به هم می زند. فیلسوف به کار سیاسی نمی پردازد اما هر فیلسوف باید به سیاست فکر کند فارابی هم به سیاست فکر کرده است.

رئیس فرهنگستان علوم با بیان اینکه درباره موسیقی فارابی هیچ نمی توانم بگویم جز یک جمله از برکشلی، گفت: نظر فارابی نظر فیلسوف است. او موسیقی را در نسبت با ریاضی و ریاضی را در نسبت با علوم دیگر می زند. فارابی موسیقی را سه قسم می داند نوع اول موسیقی لذت بخش، نوع دوم موسیقی تاثیرانگیز، نوع سوم موسیقی خیال انگیز.

وی موسیقی خیال انگیز را اوج موسیقی عنوان کرد و گفت: این تقسیم نشانه موسیقیدانی فارابی و شناخت جایگاه موسیقی در زندگی آدمی است. برکشلی هم دانشمندان بود و هم مرد اخلاق و به حق فارابی ثانی بود.