خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: سالهاست که کوکان و نوجوانان در سینمای ایران در حاشیه قرار گرفته‌اند و برعکس دوران گذشته آثاری که بتواند آنها را به سینماها بکشاند کمتر تولید می شوند. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دهه 60 و 70 در اوج دوران کاری خود قرار داشت و آثار جذابی در زمینه سینمای کودک را وارد چرخه سینما می‌کرد اما در سالهای اخیر این مرکز در زمینه تولید آثار سینمایی فعالیت چندانی ندارد و بیشتر تمرکزش روی تولید آثار انیمیشن و همچنین برگزاری جشنواره‌های تخصصی فیلمنامه‌نویسی و پویانمایی بوده است.

علیرضا حاجیان‌زاده مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور در خبرگزاری مهر به پرسش‌هایی در زمینه احیای فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان و تلاش برای بازگشت این مرکز محبوب به دوران طلایی خود پاسخ داد.

حاجیان زاده درباره بازگرداندن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان به دوران طلایی دهه 60 و 70 و برنامه ریزی و راهکارهایی که برای پررنگ کردن نقش کانون در چرخه تولید سینمای ایران اندیشیده است به خبرنگار مهر گفت: از دو منظر می توان به تولید فیلم کودک نگاه کرد؛ یکی تولید فیلم در مورد کودک است و دیگری تولید فیلم برای کودک. شاید فیلم درباره کودک کم نباشد، آثاری که مخاطبش بزرگسال هستند اما موضوعشان کودکانه است و حاوی پیام و نکات آموزشی اما تولید فیلم برای کودکان نه تنها در کانون بلکه در کل کشور و دیگر نقاط جهان هم یک موضوع مهم است چون یک فقر عمومی در مورد این مسئله وجود دارد که البته در سینمای دیگر نقاط دنیا هم وجود دارد.

وی متذکر شد: تلاش ما در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان این است که به این نوع فیلمسازی ورود کنیم و فیلم‌هایی بسازیم که کودک مخاطب اصلی آن باشد. خیلی اوقات شاهد این هستیم که فیلم‌هایی برای کودکان ساخته می‌شود اما بعد از گذشت مدت کوتاهی از نمایش فیلم کودکان از تماشای آن خسته می شوند و تا پایان فیلم را نمی‌بیند چون برایشان هیچ جذابیت خاصی ندارد. در این نوع آثار به به روانشناسی کودک کمتر توجه شده است.

حاجیان‌زاده با تاکید بر مورد توجه قرار دادن فیلمنامه و تولید فیلم های انیمیشن در کانون توضیح داد: بنابراین در راستای جذب کودکان به آثار تولید شده مهمترین تاکید ما روی فیلمنامه است تا فیلمنامه بتواند برای بچه ها گیرایی داشته باشد. دومین مسئله ای که باید در نظر گرفته شود توجه به تکنیک هایی است که در یک فیلم مورد استفاده قرار می گیرد چون این تکنیک ها باید برای بچه ها به‌روز و جذاب باشد. ما نیز در سیاست‌های جدید کانون به دنبال این امور هستیم و تلاش می کنیم تا دوران طلایی کانون زنده شود.

وی افزود: همچنین گام تازه تری برداشته شده که از طریق ساخت انیمیشن برای بچه ها بتوانیم این مرکز را دوباره فعال و پویا کنیم. همچنین در جشنواره فیلمنامه نویسی کانون که به تازگی برگزار شده مبحث توجه به سینمای کودک و تولید آثار جذاب برای آنها با حضور فیلمنامه نویسان و فیلمسازان برجسته مطرح شد و از آنها استمداد طلبیدیم که هم فیلم برای کودک و هم درباره کودک بسازیم اما اولویت اصلی مان ساخت آثاری برای کودک است.

مدیر عامل کانون پرورش فکری درباره برنامه ریزی های انجام شده برای جذب کارگردان های شناخته شده در حوزه سینمای کودک و نوجوان و چگونگی تخصیص بودجه به کانون برای انجام برنامه های مد نظر گفت: در سیاست‌های جدید کانون پرورش فکری بحث جذب کارگردانهای برجسته در دستور کار قرار گرفته است اما در بحث بودجه نیز با محدودیت مواجه هستیم بنابراین بیشتر تلاش می کنیم که سوژه یابی مناسبی در این حوزه داشته باشیم. به خاطر سابقه ای درخشانی که کانون در گذشته داشته این ظرفیت وجود دارد که بتوانیم هنرمندان شناخته شده این عرصه را جذب کنیم.

حاجیان زاده یادآور شد: همچنین امکاناتی در اختیار هنرمندان برای ساخت آثار پویانمایی نیز قرار داده ایم اما به دلیل محدودیت بودجه تعاملی با سایر دستگاه ها مثل وزارت ارشاد داشته ایم و به تازگی هم مذاکراتی با سازمان سینمایی برای تامین هزینه های مالی صورت گرفته است که خوشبختانه به توافق های خوبی در این زمینه رسیده ایم تا بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. البته آموزش و پرورش نیز بودجه هایی در زمینه فیلمسازی در اختیار دارد و وزیر ارشاد نیز متذکر شده است که از ظرفیت آموزش و پرورش برای فیلمسازی هم باید بهره گرفته شود.

وی در پایان صحبتهایش درباره مراکزی که کانون برای نمایش آثارش در اختیار دارد، عنوان کرد: خود کانون سینماها و مراکزی برای پخش فیلم های محصول کانون در اختیار دارد اما سینماهای رسمی برای نمایش فیلم در اختیارمان قرار ندارد. البته سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی سینما فلسطین را برای پخش فیلم در اختیار ما قرار داده است که می توانیم از این سالن برای نمایش آثارمان بهره بگیریم.