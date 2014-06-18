اقدام نظامی درعراق باید با هماهنگی دولت عراق باشد/ مبارزه با تروریسم مستلزم همکاری کشورهای منطقه

در پی گروگان گرفته شدن شماری از اتباع ترکیه در عراق و تهدیدات دولت ترکیه علیه گروه تروریستی داعش، روز گذشته نیز "عثمان فاروق لوگ اوغلو" نماینده پارلمان ترکیه و معاون حزب جمهوری خلق که بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه است در کنفرانسی خبری خواستار بررسی گزینه نظامی ترکیه در موصل با هدف کمک به آزادی گروگان های ترک از دست گروه تروریستی داعش شد.

در همین راستا خبرنگار خبرگزاری مهر در خصوص امکان پذیر بودن اقدام نظامی ترکیه در عراق با فاروق لوگ اوغلو گفتگو کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به حمایت دولت ترکیه از گروه تروریستی داعش در سوریه، آیا فکر می کنید که اقدام نظامی ترکیه علیه این گروه در عراق امکان پذیر باشد، گفت: در شرایط کنونی اولویت اصلی ما آزادی بدون تعلل دیپلمات ها و اتباع ترک گروگان گرفته شده توسط تروریست ها و برگرداندن صحیح و سالم آنها به ترکیه است.

لوگ اوغلو تصریح کرد: ما قطعا ترجیح می دهیم این کار از طریق مسالمت آمیز صورت بگیرد زیرا در شرایط کنونی عراق، توسل به خشونت و گزینه نظامی امکان پذیر نیست.

وی در عین حال گفت، اما حذف گزینه نظامی بطور کلی استراتژی مناسبی نیست و می تواند در شرایط فعلی موجب تشویق تروریست ها و آسودگی خیال آنها شود.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی خبرها حکایت از آن دارد که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره اقدام نظامی احتمالی آمریکا در عراق علیه داعش به جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا هشدار داده و مخالفت کرده است و اگر آمریکا به داعش حمله کند واکنش ترکیه چه خواهد بود، تصریح کرد: مبارزه با داعش و گروه های تروریستی در عراق و سوریه نیاز به استراتژی کلان کشورهای منطقه و همکاری جامعه بین المللی دارد.

سفیر پیشین ترکیه در آمریکا با مخالفت با هرگونه اقدام نظامی یک جانبه در عراق علیه داعش گفت: هرگونه اقدام علیه داعش در عراق باید با همکاری دولت و ملت عراق انجام گیرد.

نماینده پارلمان ترکیه در پایان تصریح کرد: آنچه که ما امروز نیازمند آن هستیم اجماع کشورهای منطقه علیه تروریسم در تمامی ابعاد و حمایت جامعه بین المللی از کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم است.

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گفتگو از پیمان یزدانی