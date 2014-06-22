دستورالعمل خوداظهاری مشاغل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس توافق میان اتاق اصناف تهران و سازمان امور مالیاتی، دستورالعمل خوداظهاری مشاغل مشخص و از سوی علی عسگری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

تصویر اصل توافقنامه و نامه اتاق اصناف تهران در زیر قابل مشاهده است:

دستورالعمل خود اظهاری صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف، ب، ج) برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 در حالی ابلاغ شده که ناشران از گروه «ج» به گروه «ب» مشاغل از حیث وظایف مالیاتی منتقل شده‌اند.

بر اساس این تغییر، مشاغل مندرج در فهرست گروه «ب» باید درآمدها و هزینه‌های خودشان را در دفاتر درآمد و هزینه‌ای که نمونه آن را سازمان امور مالیاتی تهیه می‌کند و در اختیار صاحبان این مشاغل می‌گذارد، ثبت کنند.

در همین حال، مشاغل گروه «ج» مشاغلی هستند که از ثبت درآمد و هزینه در دفاتر خاص معاف هستند اما باید حساب‌هایشان را نزد خود نگاه دارند تا در صورت لزوم و مطالبه ماموران دارایی، آنها را ارائه کنند.

تصویر اصل نامه توافق اتاق اصناف تهران و سازمان امور مالیاتی استان تهران، دایر بر دستورالعمل خوداظهاری مؤدیان مالیاتی مشاغل شامل بندهای الف، ب و ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در زیر قابل مشاهده است:

دستورالعمل خود اظهاری مودیان مالیاتی در حالی منتشر می‌شود که در پی بالا گرفتن کشمکش‌ها در خصوص اخذ مالیات از ناشران و کتابفروشان، روز گذشته مسئولان وزارت ارشاد از جمله معاونت حقوقی این وزارتخانه نشست مشترکی را با مسئولان اتحادیه ناشران و کتابفروشان برگزار کردند تا در آن نحوه حل مشکلات این قشر فرهنگی را بررسی کنند.

مصوبات جلسه دیروز از این قرار بود:

1- فهرست مصادیق مشاغل معاف از مالیات به نحوی تدوین شود که ناشران و کتابفروشان را نیز در بر بگیرد.

2- با توجه به تعارض موجود بین قانون معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان و آئین نامه مربوطه و قرائت های یک‌طرفه سازمان امور مالیاتی در این خصوص، دفتر امور حقوقی وزارت ارشاد مامور استخراج و رفع این تعارض های حقوقی شد.

3- با توجه به نبود وحدت رویه در سازمان امور مالیاتی و عملکرد سر ممیزان مالیاتی، یک حوزه مالیاتی ویژه فرهنگ و هنر با پیگیری معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد یا شخص وزیر از طریق سازمان امور مالیاتی، ایجاد شود.

4- خود ناشران و کتابفروشان هم باید نسبت به انجام تکالیف مالیاتی خود اهتمام داشته باشند، به گونه ای که دفاتر سازمان امور مالیاتی را تکمیل و اظهارنامه های مالیاتی خود را به این سازمان ارائه کنند تا بتوانند از بخشودگی مالیاتی بهره مند شوند. در این خصوص اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران مسئول ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در صنف شد.

5- طی یکماه آینده یک کارگروه تخصصی برای بررسی وضعیت مالیاتی نشران و کتابفروشان متشکل از نمایندگان معاونت های مختلف وزارت ارشاد و همچنین صنوف مرتبط و اتحادیه های زیرمجموعه آنها تشکیل شود.

6- مصوبات جلسات کارگروه تخصصی یاد شده از طریق معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شود.