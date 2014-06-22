به گزارش خبرگزاری مهر، مراحل تولید مجموعه تلویزیونی شبکه سه سیما با نام «دیگری» در 5 قسمت 40 دقیقه‌ای از امروز آغاز می‌شود.

سعید مرادی تهیه کننده این سریال درباره ویژگی‌های کلی آن گفت: سریال دیگری به موضوع اهدای عضو مربوط می‌شود. اگرچه زمان سریال در ماه مبارک رمضان است، اما نمی‌توان آن را کاملا مناسبتی دانست.

وی افزود: به دلیل این که زمان پخش سریال ماه مبارک رمضان است سفره افطار و فضای معنوی این ماه را در سریال می‌بینیم اما روایت و داستانمان چندان مناسبتی نیست و سریال بیشتر به لحاظ آکساسوار و صحنه مناسبتی است تا مضمون قصه.

تهیه کننده «در بند اروند» درباره متن سریال و بازیگران کار نیز ادامه داد: متن سریال اکنون در مرحله بازنویسی قرار دارد. همچنین در حال نهایی کردن گروهی از بازیگران سریال هستیم که پس از قطعی شدن نام آن‌ها را اعلام می‌کنیم.

عوامل «دیگری» عبارتند از نویسنده و مشاور پروژه: محمدحسین لطیفی، ناظر کیفی: امیر بوالی، مدیر تصویربرداری: اسماعیل آقاجانی، مدیر صدابرداری: علی عدالت دوست، طراح صحنه و لباس: شهرام قدیری، طراح چهره پردازی: علیرضا جواد پور، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: محبوبه نظری، منشی صحنه: فرشته طاهری، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری سپیدار.

