به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی «دیگری» که به تازگی کلید خورده است، دیگر عوامل خود را شناخت.

صالح کشور دوست طراحی تیتراژ این مجموعه تلویزیونی را بر عهده گرفت. همچنین احسان اجتهادی به عنوان صداگذار، امیرشیبان خاقانی به عنوان تدوین گر و رضا خسروی به عنوان طراح موسیقی همکاری‌شان را با این پروژه آغاز کردند.

سریال «دیگری» کاری از گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما است که به تهیه کنندگی سعید مرادی و کارگردانی احمد کاوری یکشنبه یکم تیرماه در لوکیشن پرورشگاه کلید خورد.

این سریال ویژه شب‌های قدر در 5 قسمت 40 دقیقه‌ای مراحل تصویربرداری خود را پشت سر می‌گذارد و امین حیایی، سعید آقاخانی، رزیتا غفاری، سمانه پاکدل، محسن قاضی مرادی و نصرت میرعظیمی از جمله بازیگران آن هستند.

«دیگری» که با محوریت موضوع اهدای عضو تولید می‌شود، داستان جوانی به نام علی است که هم از پدر پیر خود نگهداری می‌کند و هم نقش موثری در زندگی خواهرش دارد. او فردی خیرخواه است. به بچه‌های بی سرپرست پرورشگاه سر زده و زندانیان تنها را رایگان به مقصد می‌رساند. تا اینکه در سالروز تولدش اتفاقی رخ داده و نظم زندگی‌اش به هم می‌خورد.

دیگر عوامل این مجموعه تلویزیونی عبارتند از نویسنده و مشاور پروژه: محمدحسین لطیفی، ناظر کیفی: امیر بوالی، مدیر تصویربرداری: اسماعیل آقاجانی، مدیر صدابرداری: علی عدالت دوست، طراح صحنه و لباس: شهرام قدیری، طراح چهره پردازی: علیرضا جواد پور، مدیر تولید: محمد عفراوی، مدیر تدارکات: مصطفی روشن روان، مدیر مالی: ابراهیم تفرشی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: محبوبه نظری، منشی صحنه: عالیه طاهری، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری سپیدار.