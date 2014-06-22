می توانیم به فینال لیگ جهانی برسیم/ امیدوارم مقابل لهستان مانند ایتالیا بازی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسلوبودان کواچ بعد از برد 3 بر یک تیمش مقابل تیم ملی والیبال ایتالیا ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: بازیکنان ایتالیا خیلی خوب هستند و سرویس های خوبی می زنند. بازی آسانی نبود اما خوشحالم که توانستیم قدرتمندانه بازی کنیم.

وی درباره دیدارهای آینده تیم ملی والیبال ایران گفت: بازی سختی مقابل لهستان در پیش داریم اما امیدوارم در مقابل این تیم هم مانند بازی با ایتالیا بازی کنیم. تلاش می کنیم با کسب امتیازات لازم مقابل لهستان به فینال لیگ جهانی صعود کنیم و به نمایش خوب خود ادامه دهیم.

وی با اشاره به اینکه خیلی طبیعی است که پس از پیروزی در دو ست از دیگر بازیکنان نیز استفاده کنم، در باره شکست در ست سوم بازی خاطر نشان کرد: می خواهم به همه بازیکنان فرصت بدهم که خودشان را نشان دهند.

کواچ در باره استفاده از دو لیبرو گفت: تصمیمی برای استفاده از دو لیبرو در مسابقات ندارم و برای هر بازی با توجه به شرایط همان مسابقه تصمیم گیری می کنم.

وی تاکید کرد: باور دارم که می توانیم به فینال برسیم وگرنه نمی توانید از بازیکنان نیز توقع داشته باشید. همیشه روی بازی که در پیش داریم تمرکز می کنم و الان هیچ چیزی درباره لهستان نمی دانم. از همین امشب برایم بازی با ایتالیا تمام شد و تیم لهستان را بررسی می کنم.

تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود مقابل تیم ملی ایتالیا در هفته پنجم لیگ جهانی، 3 بر یک به پیروزی رسید.