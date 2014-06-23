به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در نخستین نشست رسانه ای خود که با عنوان «رویکردها، راهبردها و سیاست های سازمان سینمایی دولت تدبیر و امید» برگزار شد، گفت: در ابتدای صحبت های خود خدا را شکر می کنم برای آسایشی که مردم در سایه جمهوری اسلامی ایران از آن برخوردار هستند و خوشحالم که امروز در فضای خوب و شادی که در کشور برقرار است در کنار شما نشسته ام. پیروزی های پی در پی در عرصه های ورزشی والیبال و فوتبال بسیار غرورآفرین است و امیدواریم و دعا می کنیم خداوند ریشه ناامنی در کشورهای همسایه را نابود کند.

رئیس سازمان سینمایی با بیان این مطلب که مدیریت جدید در عرصه سینما در دولت یازدهم 8 ماه است که کار خود را آغاز کرده، گفت: امیدوارم ماه‌ها و هفته‌های خوبی از این پس در انتظار سینمای ایران و ایران اسلامی باشد. من از این فرصت استفاده می‌کنم و از اهالی رسانه که همیشه همراه ما بوده‌اند تا فضای آرامش را به جامعه سینمایی برگردانیم تشکر می کنم.

وی ادامه داد: در این مدت نه چندان دراز همه تلاش مجموعه مدیران سازمان سینمایی این بود که برخی از نگرانی های اصلی اهالی سینما را که به عدم شفافیت در مدیریت سینمایی اختصاص داشت، کاهش دهیم. در این میان یکی از نگرانی های عمده اهالی سینما حمایت های دولت از سینما و رابطه دولت با هنرمندان بوده و خوشبختانه تا جای ممکن این نگرانی برطرف شده است. اما امروز و در این جلسه می خواهم به این سوال که آیا دولت و دولت ها باید در جهت حمایت از صنعت سینما حضور پیدا کنند یا خیر پاسخ دهم.



حمایت از صنعت سینما از وظایف اصلی دولت است

ایوبی تأکید کرد: تجربه کشورهای سینمایی از غرب تا شرق نشان داده که دولت ها همواره کمک و پشتیبان سینما در عرصه تولید پخش و نمایش هستند. یکی از وظایف اصلی دولت ها حمایت از صنعت سینما است. به فراخور همین وظیفه در مدت زمان کوتاهی که در خدمت اهالی سینما بوده‌ایم، سعی کرده‌ایم حمایت های لازم را به انجام برسانیم ولی متاسفانه برخی از نگاه های بازدارنده این کمک را رانت خواری و یا ویژه خواری می نامند. نسبت دادن چنین صفت هایی نه در شأن سینمای ایران و نه در شأن اهالی سینما است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شفاف سازی و قانونمند کردن از حمایت های سازمان سینمایی را از مهمترین وظایف مدیران ارشد این سازمان عنوان کرد و گفت: آنچه مسلم است شفاف کردن و قانونمند کردن از حمایت های سازمان سینمایی در تولید فیلم های این هنر صنعت، از جمله وظایف ذاتی مدیران است و خوشبختانه گام هایی هر چند ناکافی در جهت شفاف سازی حمایت های این سازمان از تولیدات سینمایی برداشته شده است. خوشبختانه هرچه جلوتر می رویم اتاق شیشه ای ما شفاف تر می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود متذکر شد: در برنامه ریزی انجام شده برای سال آینده حمایت از فیلم های بلند سینمایی را در دستور کار داریم و قرار است کمیته ای از افراد خوشنام در عرصه های مختلف فیلم سازی انتخاب کنیم. به همه سینماگران که درخواست حمایت دارند این اسامی اعلام می شود. سینماگران طرح ها و فیلمنامه های خود را جهت بهره بردن از حمایت های دولتی ارائه می کنند و پس از بررسی و تصویب طرح ها و برنامه ها، حمایت های دولتی انجام می شود. خوشبختانه در تولید فیلم های اول به این کمیته و به دنبال آن شفاف سازی دست پیدا کرده‌ایم و قطعا این برنامه برای بنیاد سینمایی فارابی و فیلم هایی که تحت حمایت خود دارد نیز برقرار می شود.



دولت‌ها باید بدانند در حوزه حمایت از سینما چگونه ورود پیدا کنند

ایوبی در این نشست رسانه‌ای با اشاره به تولید فیلم های فاخر یادآور شد: طبق بودجه مصوب، سازمان سینمایی هر ساله هزینه ای را صرف تولید فیلم های فاخر می کند. از همین رو قرار است طرح ها و فیلمنامه هایی که در حوزه فیلم های فاخر وجود دارد فرستاده شود و به طبع پس از تصویب کمیته مورد نظر، این فیلم ها تولید خواهند شد. بنابراین اصل حمایت دولت از سینما لازم و ضروری است اما مهم این است که دولت ها بدانند چگونه در حوزه حمایت از سینمای ایران باید ورود پیدا کنند.

این مدیر سینمایی در ادامه صحبت های خود با اشاره به جایگاه فیلم های هنری در سینمای ایران، گفت: خوشبختانه فیلم های هنری و تجربی جایگاه ویژه ای در سینمای ایران دارند. منتها این فیلم ها در گیشه جایی برای رقابت با سینمای تجاری ندارند. از همین رو کارگروه «هنر و تجربه» برای عرضه و حمایت این نوع سینما تشکیل شده است که امیدواریم از بعد از عید فطر کار خود را آغاز کند.

رئیس سازمان سینمایی با اشاره به تجهیز سالن های سینما در 8 ماه گذشته توضیح داد: بخش عمده ای از حمایت ها را به پس از تولید برده ایم، در واقع عمده بودجه برای تجهیز سالن های سینمایی صرف شده است. تا این لحظه 234 سالن مجهز به سیستم پخش دیجیتال شده اند، بقیه سالن ها هم یا مشکل مدیریتی داشتند و یا آمادگی لازم برای تجهیز سالن های خود را نداشتند.



دیجیتال کردن سالن‌های سینمایی باعث 2 میلیون دلار صرفه‌جویی شد

ایوبی متذکر شد: دیجیتال کردن سالن های سینمایی باعث شد 2 میلیون دلار صرفه جویی داشته باشیم. در واقع از این پس قرار نیست هزینه ای برای خرید کپی فیلم ها صرف کنیم و از سویی دیگر این اقدام نوعی عدالت فرهنگی در همه شهر های کشور را ایجاد کرد و همه هموطنان در یک زمان مشخص می توانند از فیلم های در حال اکران بهره ببرند.

وی در ادامه افزود: طرح مکانیزه کردن سالن های سینما رو به پایان است و تاکنون 130 سالن جهت مکانیزه شدن باقی مانده است. در واقع صاحبان فیلم در این سیستم می توانند در جریان آمار فروش آثار خود قرار بگیرند.



طرح «سینما کارت» افتتاح می‌شود

این مدیر سینمایی با اعلام این خبر که در نخستین نشست خبری خود طرح «سینما کارت» افتتاح می شود، گفت: خوشحالیم که پس از مدت ها امروز و در کنار شما طرح «سینما کارت» را ارائه می کنیم و در این طرح مجموع سالن ها به کارت خوان مجهز می شوند و متقاضیان فیلم های سینمایی می توانند خرید بلیت های خود را از دستگاه کارت خوان انجام دهند.

ایوبی در ادامه صحبت های خود با اشاره به اینکه ایران تنها تهران نیست، تأکید کرد: خوشبختانه در شهرستان ها و استان های کشور استعدادهای بالقوه‌ای در حوزه سینما داریم. انجمن سینمای جوان در چند وقت اخیر در 52 شهر از استان های ایران هفته های فیلم و عکس را برگزار کردند. در برخی از شهر ها حضور داشتم و شاهد شور و هیجان این برنامه‌ها بودم.

وی به کاهش تصدی گری دولت در امور سینما و واگذاری آن به اصناف اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در این مدت اصناف در خانه سینما تقویت شده اند و من امیدوارم خانه سینما در جهت تقویت بیشتر اصناف سینمایی قدم بردارد و همکاری های خوبی برای حل مشکلات صنفی و معیشتی اهالی سینما برداشته شود.



این مدیر سینمایی به ملاک های حمایت از تولید آثار اشاره کرد و گفت: تولید فیلم هایی با موضوعاتی چون دفاع مقدس، تحکیم خانواده و سینمای پاک از جمله گونه های سینمایی هستند که ضریب بیشتری برای حمایت از آنها وجود دارد. در واقع اولویت های ما به اضافه خواست مردم، نتیجه نهایی در تولید و اکران را به دست می دهد.



فارغ التحصیلان مدرسه عالی سینما مدیران سینمایی نیستند

ایوبی در ادامه صحبت های خود با اشاره به خروجی مدرسه عالی سینمایی که قرار است به زودی راه اندازی شود، گفت: قرار نیست فارغ التحصیلان مدرسه عالی سینما از جمله مدیران سینمایی باشند. اتفاقا این فارغ التحصیلان وارد بدنه سینما خواهند شد و طبق مکتب استاد شاگردی، تعلیم و تربیت می شوند. در واقع مدرسه عالی سینما یک سیستم کارگاهی برای آموزش نیروهای تازه نفس در بدنه سینما است و طبیعتا اجرایی کردن چنین برنامه هایی نگرانی هایی را به دنبال دارد. اما واقعیت این است که برخی از افراد شغل‌شان ایجاد نگرانی در دیگران است و این پدیده چاره ای جز صحبت کردن، توضیح و تفسیر کردن ماجرا نیست و هر جا لازم باشد این توضیح و تبیین را ارائه خواهیم داد.



مقام معظم رهبری سینما را با نظرات روشنگرانه‌شان نجات داده‌اند

این مدیر سینمایی در ادامه صحبت های خود با اشاره به این مطلب که سینمای ایران پس از انقلاب مرهون رهنمودهای امام خمینی (ره) است، یادآور شد: مقام معظم رهبری هم به دلیل اهمیت ویژه ای که برای سینما قائلند، در برخی مواقع این هنر صنعت را با بیان و نظرات روشنگرانه‌شان نجات داده‌اند.



وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در توصیه های‌شان توجه به خواست و نگاه مردم را از سر فصل‌های سخنان‌شان قرار داده اند و بارها متذکر شده اند که اگر فیلم دینی هم می سازید باید فیلم هایی باشند که مردم ببینند و دوست داشته باشند.



حذف چانه‌زنی برای فیلم‌ اولی‌ها در سازمان سینمایی

ایوبی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه صحبت های خود به محدودیت های ایجاد شده برای کارگردان هایی که می خواهند فیلم اول خود را بسازند اشاره کرد و گفت: متاسفانه و یا خوشبختانه برخی از فیلمسازان با رفت و آمدهای بسیار در راهروهای وزارت ارشاد، چانه زنی هایی را در جهت حمایت از فیلم های‌شان می کنند که این چانه زنی ها بی اثر هم نبوده اما قرار است سیستم چانه زنی از سازمان سینمایی حذف شود و به جای آن از سیستم بسیار ساده یعنی مکانیزه شدن بخش های مختلف اداری استفاده کرد. از این پس کارگردان هایی که می خواهند فیلم اول خود را بسازند بدون هیچ چانه زنی و سفارش و توصیه از سیستم مکانیزه شدن حمایت و تولید سازمان سینمایی برخوردار خواهند شد.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر تغییراتی که در اساسنامه خانه سینما ایجاد شده و مصاحبه اخیر محمدمهدی عسگرپور با یکی از رسانه های سینمایی، توضیح داد: از جمله مشکلات اساسنامه که در ساختار اجرایی نیز وجود داشته، این بود که 31 صنف برای انجام فعالیت های خود باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز موسسه فرهنگی دریافت می کردند. در مقطعی کارشناسان حقوقی وزارت ارشاد، سازمان سینمایی و خانه سینما به این جمع بندی رسیدند که دریافت چنین مجوزی از جهت حقوقی بی اساس است چرا که تعریف صنف و موسسه فرهنگی به لحاظ حقوقی متفاوت است. بنابراین چندین جلسه گذاشتیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این مسئله را حل کنیم بنابراین اصناف از دریافت مجوز موسسه فرهنگی معاف شدند. از سوی دیگر بنا داریم تا ادبیات حقوقی در سازمان سینمایی را در جهت شفاف سازی امور اصلاح کنیم.

این مدیر سینمایی درباره مناسبات موسسات مختلف با سازمان سینمایی گفت: یکی از نخستین کارهایی که در بدو ورود انجام دادیم سر و سامان دادن به موسسات مختلفی بود که در این سازمان فعالیت می کردند. در واقع به یک نمودار تشکیلات قابل قبول دست پیدا کردیم و به طور داوطلبانه 80 پست مصوب در سازمان سینمایی را تحویل دادیم و تعداد بسیاری از اداره کل ها را نیز حذف کردیم.



بالا بردن سطح کیفی انجام امور بین‌الملل بخش‌های مختلف سینما

ایوبی با اشاره به اینکه برخی از موسسات در شرایط خاصی در دوره های گذشته به وجود آمدند که ماموریت های ویژه ای بر اساس زمان و مکان فعالیت های خود به عهده داشتند، یادآور شد: اما در حال حاضر شرایطی به وجود آمده که لزوم بازنگری در وظایف و ماموریت های نهادهای متصل به سازمان سینمایی احساس می شود. همچنین در بخش بین الملل بنا داریم امور مربوط به انجام فعالیت های بین المللی در موسسات مختلف در عرصه سینما را حذف کنیم و مجموع این فعالیت ها را در مرکزی جداگانه تجمیع کنیم.

وی ادامه داد: همچنین برای بالا بردن سطح کیفی انجام امور بین الملل در بخش های مختلف سینما در نظر داریم کارگاهی متشکل از کارشناسان و بازاریابان در عرصه بین الملل را برای مدیران و کارشناسانی که در نهادهای مختلف سینمایی در امور بین الملل فعال هستند، برگزار کنیم.



موافق برگزاری جشن رسانه توسط بنیاد سینمایی فارابی نبودم

رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به سؤالی دیگر در رابطه با عملکرد بنیاد سینمایی فارابی گفت: برخلاف آنچه مطرح می شود، بنیاد سینمایی فارابی همکاری و همسویی با سازمان سینمایی داشته اما من هم با انجام برخی از امور مانند برگزاری جشن رسانه ها که در این بنیاد انجام شد، مخالف هستم و معتقدم بنیاد سینمایی فارابی باید بازنگری جدی و متمرکز بر مجموع فعالیت های خود داشته باشد. به نظر من برگزاری جشن رسانه در حوزه اختیارات بنیاد سینمایی فارابی نبوده و نیست و اگر قرار باشد جشن رسانه ای برای اهالی رسانه در حوزه سینما برگزار شود، بنده به عنوان رئیس سازمان سینمایی ملاحظاتی را در نظر دارم که باید انجام شوند.

ایوبی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما خواستار اختصاص بودجه برای حمایت از آثار سینمایی به این نهاد صنفی است، گفت: من هم با نظر آقای عسگرپور به عنوان نماینده خانه سینما موافقم. از ابتدا گفته ایم که حضور دولت در امر تولید باید کاهش پیدا کند و خوشبختانه به این سمت هم حرکت کرده ایم. بنابراین خوشحال می شویم بخشی از تولید عرصه سینما به خانه سینما به عنوان نهاد صنفی سپرده شود اما درباره مسائل معیشتی اهالی سینما که وظیفه خیلی بزرگی است به طور مشخص خانه سینما به عنوان تنها نهاد صنفی باید وارد عمل شود. در واقع رسیدگی به این امور از جمله اولویت ها و خواست سازمان سینمایی از خانه سینما است.

وی افزود: یکی از مسائلی که بنده به طور جدی آن را پیگیری می کنم و در شورای عالی سینما هم در حضور رئیس جمهور مطرح خواهم کرد، بحث حمایت از هنرمندان است.



نباید نگاه منکراتی به حضور اهالی سینما در مجامع بین‌المللی وجود داشته باشد

رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه حضور بازیگران زن ایرانی در مجامع بین المللی همواره با حاشیه مواجه بوده است، گفت: به اعتقاد من بازیگران و اهالی سینما فهیم هستند و می دانند که باید در چارچوب نظام جمهوری اسلامی حرکت کنند. اما هر از چند گاهی اتفاق هایی می افتد که عکس العمل های متفاوتی را در پی دارد ولی خوشبختانه در مورد اخیر برخورد بازیگر فهیم و همچنین دستگاهها و نهادهای دولتی به گونه ای بود که با یک دیگر کنار آمدند و به نظر می رسد مسئله حل شده است اما با این اوصاف معتقدم که نگاه منکراتی نباید نسبت به حضور اهالی سینما در مجامع بین المللی وجود داشته باشد.

وی در پایان این بخش از صحبت های خود با اشاره به انجام امور حقوقی توسط کامبیز نوروزی مشاور حقوقی سازمان سینمایی گفت: از جمله فعالیت هایی که بخش حقوقی سازمان سینمایی و شخص آقای نوروزی باید انجام دهد رسیدگی به مسائل اساسی و حقوقی بدنه سینماست به این معنی که هنوز وضع قرارداد بازیگران، کارگردان، تهیه کنندگان و سایر عوامل سینما مشخص نیست و امیدوارم این مسائل حقوقی هر چه زودتر مشخص شود البته از اهالی سینما هم درخواست می کنم در مصاحبه های خود برای جذاب شدن صحبت هایشان از واژه هایی که در جهت تخریب سینمای ایران است استفاده نکنند چرا که همه ما در سایه و زیر چتر یک سینما آن هم سینمای ایران حرکت می کنیم و نباید یکدیگر را با انگشت اتهام نشانه گیری کنیم.