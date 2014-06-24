بوکو حرام 60 دختر نیجریه ای دیگر را ربود

به گزارش خبرگزاری مهر، شبه نظامیان بوکو حرام بار دیگر به روستایی در شمال شرق نیجریه یورش بردند. شبکه تلویزیونی NTA نیجریه با اعلام این مطلب از کشته شدن دست کم 30 نفر در این حمله خبر داد. بر این اساس شبه نظامیان بوکو حرام پس از حمله به روستای کومابزا در منطقه دامبوآ 60 دختر را ربودند.

به گفته شاهدان عینی شبه نظامیان پس از ورود و به آتش کشیدن خانه های این روستا دختران 3 تا 12 ساله را جدا کرده و با خود برده اند. بوکو حرام که در زبان محلی به معنای "آموزش غربی حرام است" پیش از این نیز با حمله به یک دبیرستان شبانه روزی صدها دانش آموز دختر را ربوده اند که تا کنون از سرنوشت بیشتر آنان خبری به دست نیامده است.

ماه گذشته نیز بوکو حرام 30 زن را از اقامتگاه چادر نشین ها در شمال شرق نیجریه ربود. به دنبال این اقدامات سازمان ملل متحد گروه بوکو حرام را که مسئول آدم‌ ربایی صدها دختر نیجریه ای و قتل صدها تن از شهروندان آن کشور است به عنوان یک گروه تروریستی مرتبط با القاعده در فهرست سیاه خود قرار داده و آن را تحریم کرد.