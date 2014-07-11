گزارشی از تمرینات پرسپولیس در اردوی ترکیه/ دیدار دایی با گونش

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان علی دایی که خود را برای حضور در چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر آماده می کنند، از روز پنجشنبه اردوی آماده سازی خود را در ترکیه آغاز کرده اند و براساس برنامه اعلام شده از سوی کادر فنی قرار است روزانه دو نوبت تمرین آماده سازی را پشت سربگذارند.

تمرین روز پنجشنبه بازیکنان با دویدن، گرم کردن و انجام حرکات کششی آغاز شد. دروازه‌بان‌ها زیر نظر بهزاد غلامپور کار کردند. بازی هندبال و در آخر ضربه سر به سمت دروازه مرحله بعدی تمرین قرمزپوشان بود و در ادامه، همان تمرین با ضربات پا دنبال شد. سپس فوتبال تک ضرب و در ادامه فوتبال آزاد در برنامه کاری بازیکنان قرار گرفت. در پایان نیز بازیکنان بدن‌ها را سرد کردند و برای رفع خستگی راهی استخر و سونا شدند.



تیم فوتبال پیکان در هتل سرخپوشان مستقر می‌باشد و بازیکنان دو تیم در زمان‌های مختلف همدیگر را می‌بینند. محل استقرار پرسپولیس شش زمین تمرین دارد که پرسپولیس در زمین شماره یک تمرین کرد. مسوولان تیم از کیفیت خوب زمین تمرین راضی بودند.



علی دایی در محل تمرین سرخپوشان در اردوی ترکیه با سنول گونش دیدار و گفتگو کرد. سنول گونش مربی تیم بورسا اسپور ترکیه است که اردوی تیم خودش را در همین منطقه برگزار می‌کند. دایی و گونش بعد از سلام و احوالپرسی با هم به صحبت پرداختند.





